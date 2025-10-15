FEM PUNKTER: VH är ett helt annat lag den här säsongen

Vimmerby Hockey körde över Södertälje SK med 5-2 efter en vrålstark tredje period. Här är Simon Henrikssons fem punkter efter matchen.

Vimmerby är ett helt annat lag den här säsongen

Vimmerby är så här långt in på säsongen med på ett helt annat sätt i matcherna. Nio matcher in på säsongen är det bara Kalmar på bortais där man känt att VH inte har någonting att hämta. Och det verkar ju kanske vara seriens svåraste bortamatch sett till hur Kalmar imponerat i Hatstore. I samtliga övriga matcher har det varit tajt och jämnt. Det bådar förstås gott.

Likaså att Vimmerby redan spelat in elva poäng. Debutsäsongen i Hockeyallsvenskan tog det hela 15 omgångar att nå denna notering. Det är alltså först om sex omgångar. Sedan hade Vimmerby också, längre fram på vintern, den mycket mörka perioden där man radade upp förluster.

Det kan förstås ske igen och omkullkasta allt, men just nu är känslan att Vimmerby är något helt annat under Eric Karlssons ledning än under Peter ”Piva” Johanssons. En annan sak som är enkel att konstatera är att VH redan brutit två jobbiga trender. Förra säsongen föll VH i alla fyra matcher mot både Västerås och Södertälje. Nu har båda dessa klubbar besegrats.

Nästa punkt är delvis också en fortsättning på detta.

Mycket jämnare serie att vänta i år

Generellt ser det också ut att bli en mycket jämnare serie. Förra säsongen var Hockeyallsvenskan extremt ojämn och delad i olika sjok. Det fanns förstås spänning både i toppen och botten, men lite trist blir det såklart när serien såg ut som den gjorde.

Många trodde nog på något liknande den här säsongen.

Nu är vi snart en femtedel in på serien och än så länge talar allt för att det blir mycket tajtare. Visst är det några lag som stuckit iväg i toppen, men från lag sju som just nu är IK Oskarshamn till jumbon Troja-Ljungby skiljer det blott fyra poäng.

Tystnaden fram till ledning

”Det ska vara tyst i klassen”. När media tog sig in i VBO Arena fick vi inte denna tillsägelse av entrévärdarna och andra funktionärer, men kanske fick alla andra det? Tyvärr var det känslan i alla fall, att hemmapubliken blivit tillsagda att hålla igen den här onsdagskvällen. I fredags kväll var det bitvis rätt bra drag mot Nybro Vikings, men det var som bortblåst den här kvällen. Få sånger och dåligt tryck bland de 1 044 åskådarna. Åtminstone i två perioder…

Bättre blev det efter VH:s 2-1-mål och 3-1-mål i tredje, men det är innan målen det behövs som mest.Tystnaden är tråkig för alla inblandade och hjälper inte direkt laget. Att bara applådera och heja i ledning duger inte. Bättre kan ni – även om det inte är öltält och fredagsmatch.



Spelsinnet vid 2-1-målet

Arvid Caderoth såg att det kunde finnas ett läge för kontring i det numerära underläget. En journalistkollega hos vår konkurrent tjatar ofta om att chansa lite mer i numerärt underläge och att våga ta chansen.

Det gjorde verkligen Caderoth i upptakten av den tredje. När VH spelade fyra mot fem uppstod ett läge och Caderoth, som dittills gått mållös, såg möjligheten och smög närmare och närmare offensiv blå. Han visade prov på fint spelsinne där och hittade luckan mellan benen på Love Härenstam.

VH:s första mål i spelformen och oerhört viktigt för utgången av matchen.

Nick Bochen

Jag är kär. Nästan i alla fall.

Nick Bochen är en helt underbar hockeyspelare och så oerhört vital för det här Vimmerbylaget. Hans speluppfattning, hans skridskoåkning, hans hockeyintelligens och hans förmåga att match efter match spela sjukt många minuter.

Eric Karlsson älskar honom också. Istiden var också, liksom varenda match tidigare, oerhört hög. Det fanns förstås andra spelare som gjorde fler poäng i 5-1-segern mot SSK. Kevin Wennström gjorde hela tre baljor och Jakob Karlsson inte mindre än fyra assist, men för mig är Nick Bochen i en egen division.

Hur länge kommer VH kunna behålla honom?