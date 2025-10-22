FEM PUNKTER: Får hoppas att detta var säsongens sämsta

Här är Simon Henrikssons fem punkter efter derbyt mot IK Oskarshamn.

IK Oskarshamn vann årets första derby mot Vimmerby Hockey. 2-1 skrevs siffrorna till i Be-Ge Hockey Center. Här är Simon Hnerikssons fem punkter.

1) Handlade om att överleva inledningsvis

Vid lunchen tidigare i dag sprang vi på en hungrig VH-tränare i form av Eric Karlsson. Han slog sig ned vid vårt lunchbord i några minuter och var tydlig inför kvällen med att han förberett sina spelare på att i princip överleva den väntade anstormningen från IK Oskarshamn.

IKO var också heta inledningsvis och försökte sätta tonen för derbyt. Tidigt hamnade Vimmerby i tre mot fem-spel och det var nog inte vad Eric Karlsson önskade sig. Hemmalagets fem mot tre-spel var dock ruskigt risigt och VH klarade av den svåra situationen utan större bekymmer.

Vimmerby överlevde de första tio minuterna och då kunde Eric Karlsson pusta ut för den här gången.

2) Otäcka scener på läktaren

IK Oskarshamn gjorde allt de kunde tidigt in i matchen för att få domaren att blåsa av. Till slut, efter att en tuta hörts från sekretariatet, blåste domarna av spelet. Det hela berodde på ett sjukdomsfall på hemmalagets klacksektion.

Derbyt avbröts i några minuter och personen på läktaren fick ledas ut från hallen. Det var riktigt otäcka scener som utspelades, men några minuter senare kom besked från speakern om att personen som drabbats var på väg hem och mådde förhållandevis väl. Skönt.

3) Vi får hoppas att detta var säsongens sämsta powerplay

Jag var inte ens påtänkt när Sovjetunionen föll. Men ändå har man många gånger fått höra om hur pass överlägsna Sovjet var när det begav sig i hockey.

”Det var jämnt när Sovjet hade en spelare utvisad”. Kanske såg det ut som det gjorde när Vimmerby fick spela powerplay i den andra perioden?

När VH-bekantingen Pontus Näsén satt utvisad var det bortalaget som hade mest puck och flest chanser. Vimmerby fick inte tag i pucken och när man väl fick det gav man bort den innan någon hunnit tänka en tanke. Låt oss hoppas att detta var säsongens värsta två minuter i spelformen vi fått uppleva.

För faktum är att det numerära överläget i den första akten hade en helt annan klang. Vimmerbys powerplay i kvitteringsjakten i tredje var dock snudd på lika svagt. Faktiskt.

4) Blev en mörk kväll överlag

Nej, det här blev ingen minnesrik afton för Vimmerby Hockey. Utöver att man själva förlorade säsongens första derby mot IK Oskarshamn gick många andra resultat åt fel håll. Östersund vann borta mot AIK, Troja vann hemma mot Nybro och Västerås slog Karlskoga borta. Nej, överlag var det här en riktigt kass kväll för Vimmerby.

5) Pärnas utlåning verkar ha gjort honom gott

Martin Pärna var riktigt långt ned, under de bortglömda gamla potatisbullarna, i Eric Karlssons frysbox. Sedan blev han utlånad till sitt hjärtas klubb Halmstad och gjorde succé under sina få matcher där. Poängen vräkte han in och på onsdagen var han tillbaka i Vimmerbytröjan.

Han fick inleda på bänken, men fick speltid från starten av den andra akten och under återstoden av matchen. Förvisso var han inne på båda baklängesmålen, men offensivt visade han gott gry och fick även speltid i numerärt överläge.

Kan en pånyttfödd Pärna med lite Hockeyettan-självförtroende bli en tillgång för VH framöver? Absolut.