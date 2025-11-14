FEM PUNKTER: Nu måste det bli 1 300 åskådare på söndag

Här är Simon Henrikssons fem punkter efter tredje raka segern för Vimmerby. Foto: Arkivbild

Vimmerby Hockey har för första gången vunnit tre raka matcher i Hockeyallsvenskan. Detta efter 3-1 borta mot krislaget Mora IK. Här är Simon Henrikssons fem punkter efter segern.

Redan halvvägs till förra säsongens notering

Flera gånger har vi skrivit att det är ett annat Vimmerby den här säsongen. Bevisen har radats upp och här kommer ett ganska tydligt, efter 3-1-segern borta mot Mora.

På 52 omgångar debutsäsongen i Hockeyallsvenskan skrapade VH ihop 44 poäng. Nu har man, på 17 omgångar, redan tagit hälften så många, alltså 22 för er som är urusla på matematik.

Vimmerby är tia i den jämna tabellen och är och nosar på en topp sex-plats just nu. Det är ett annat Vimmerby den här säsongen.

Det tuffa andra året? Lagkaptenen Jakob Karlsson sa tidigt att han aldrig förstått sig på det där.

Där verkar han verkligen ha rätt hittills.

Powerplayspelet har fått sig ett lyft

Vimmerbys powerplay har verkligen varit risigt den här säsongen och signalerat bottenlag. Mot Mora IK kom något som såg ut att vara ett trendbrott. De två första målen kom i spelformen och var signerade av vad som ska vara andraformationen i spelformen. Både Elias Lindgrens och Hugo Orrstens intåg har varit ett lyft. PP-spelet var rappt, vasst och överglänste den första formationen ordentligt, där man fortfarande letar efter något att hänga upp spelet på.

Tummen upp för värvningarna

George Diaco var en mitt-i-säsongen-succé-värvning förra året. Någon liknande värvning lär man inte lyckas med i år, för den höjden Diaco hade är förstås omöjlig att få in igen skulle jag säga.

Visst ska vi vara försiktiga så här snabbt, men med det Hugo Orrsten och Elias Lindgren visat under sina två första framträdanden i klubben (nåja) bådar det verkligen gott. Här verkar Pelle Johansson verkligen fått flipp på sina aktioner under uppehållet.

Handen upp ni som trodde på sex poäng på resan till Västerbotten och Dalarna den här veckan?

Inte så många händer i luften, va? Nej, tänkte väl det. Att Vimmerby åker upp till Umeå och plockar tre poäng av Björklöven är förstås enormt starkt. Men att sedan följa upp det med att ta även tre poäng mot ett Mora i oerhört poängbehov är nästan ännu starkare.

Det här har också varit ett problem för Vimmerby den här säsongen. Flera gånger har man gjort starka prestationer, tagit fina skalper för att i matchen efter vara totalt oigenkännliga och helt utan chans. Nu har man tagit en tredje raka seger, vunnit två svåra bortamatcher och har hemmaderby mot IK Oskarshamn på söndag. Kan det bli nio poäng den här veckan? Ingen behöver låtsas att handen är i luften fortfarande.

Måste bli 1 300 åskådare på söndag

Nu måste det bli 1 500 åskådare på söndag, var jag på väg att skriva först. Men det blir det ju nästan aldrig. 1 300 eller fler måste orka ta sig till VBO Arena på söndag i alla fall. Vimmerby kommer från tre raka segrar och två väldigt imponerande bortaskalper denna vecka. Dessutom är det derby mot IK Oskarshamn som väntar. Ett Oskarshamn som Vimmerby kan passera vid seger om två dagar.

Vem trodde det när 18 omgångar spelats? Det är också familjefest, vad nu det innebär, i hallen på söndag. Det är läge för en riktigt bra publiksiffra.