FEM PUNKTER: Så får man en drömstart

Vimmerby Hockey vände 1-3 hemma mot Västerås IK till seger 4-3 i förlängningen. Här är Simon Henrikssons fem punkter efter de två poängen.

Så får man en drömstart

Om ni slår upp ordet ”drömstart” just i kväll kommer det upp en bild på Kevin Engvall. Hockeyettan-forwarden var tillbaka i Hockeyallsvenskan för en kväll och i sitt allra första byte i VH-tröjan small det. Engvall sköt 1-0 efter cirka två minuters spel efter ett fint förarbete av Hugo Orrsten. Lillebror Engvall kunde nog inte tänkt sig ett bättre förstabyte. Det tillfälliga och storvuxna lånet var relativt pigg i övrigt också och är en spelare Pelle Johansson gärna får hålla ögonen på framöver.

Omdiskuterad utvisning, omdiskuterat mål

Emil Ekholm åkte på en tvåminutare i första perioden när reprisbilderna tydligt visar att Västeråsspelaren låser fast hans klubba. Upprördheten var stor på hemmaläktaren och i VH-lägret. Mindre nöjt blev det också när 1-2-målet föll i det efterföljande PP-spelet för gästerna. På reprisbilderna var det omöjligt att se om hela pucken var över linjen. Domarna dömde mål på isen och tittade sedan på sekvensen en längre stund. Till slut blev beslutet att det skulle stå sig. Vimmerby var inte belåtna med domarinsatsen och hade fog för det sett till dessa domslut.

Flera andra hårda utvisningar

Utöver just den ovan nämnda specifika situationen drabbades Vimmerby i de två första perioderna av flera utvisningar, som i realtid kändes hårda. Bedömningarna från domarkvartetten var tveksamma denna kväll och upplevelsen var att många av just dessa tveksamheter gick emot hemmalaget.

Från ljus till mörker för Anton Carlsson

Det var så synd om Anton Carlsson förra säsongen. Vimmerbysonen fick hela säsongen spolierad av skada. I år är det dags för revansch och att visa sig på den högre nivån. Hemma mot Västerås uppmärksammades han för bedriften att ha gjort 400 matcher i klubben och hyllades inför VBO Arena. En kväll som började i ljus blev sedan desto mörkare för honom. Anton Carlsson slog bort pucken vid 0-1-målet och gav också bort den vid 1-3-kassen. Visst var han inblandad i den inövade varianten som gav 2-3 i powerplay, men det hade nog inte gjort att sömnen blivit bättre för den assisterande kaptenen i natt vid förlust.

Tunga kvällar kan alla ha. Bara att glömma, lära sig och gå vidare.

Bättre tryck från publiken

Jag har klagat på hemmapubliken många gånger den här säsongen. Jag är inte sämre än att jag kan erkänna när läget är ett annat. Den här fredagskvällen var trycket bättre, ramsorna betydligt fler och stöttningen rejälare.

Plusbetyg till supportrarna som höll igång matchen igenom. Helt klart.