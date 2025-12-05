FEM PUNKTER: Timeoutfeelingen var enorm

Vimmerby Hockey tappade 3-0 till 3-3 hemma mot Modo IK. Ändå lyckades man lösa två poäng efter ett avgörande i förlängningen. Här är Simon Henrikssons fem punkter efter segern.

Timeoutfeelingen var enorm

Det krävs en fingertoppskänsla för när det är läge att ta en timeout. Vår tidning har ifrågasatt avsaknaden av just det vid några tillfällen den här säsongen, men hemma mot Modo visade duon Eric Karlsson och Stefan Fredriksson fin känsla för detta. Modo hade börjat klart bäst i den andra akten och scenförändringen var stor mot öppningsakten.

Timeouten som plockades efter några jobbiga minuter visade sig vara ett genidrag. 25 sekunder senare satte Isak Hansen nämligen 3-0 för hemmalaget.

Så ändrar man en matchbild – en timeout värd att fira i helgen för ledarstaben.

Satt ni kvar i omklädningsrummet?

Dags för tredje och försvara sin 3-1-ledning. Eller? Vimmerby hade i alla fall inte lämnat omklädningsrummet för att komma ut på isen. 37 sekunder in på perioden kom 3-2 genom Elton Hermansson. Bara halvminuten senare vispade Tyler Kelleher på något outgrundligt sätt även in 3-3 mot ett sömnigt VH. "Kom igen nu", vrålade en upprörd Pontus Eltonius i riktning mot hemmabåset. Tja, för hur gick det här till egentligen?

Mental styrka att lösa två poäng

Att tappa 3-0 till 3-3 på hemmais får inte hända. Alldeles oavsett att motståndet heter Modo Hockey. Det fina i kråksången var att VH visade stor mental styrka. Detta genom att få stopp på blödningen vid likaläget och inte låta matchen helt rinna dem ur händerna.

Dessutom lyckades nyss hemkomne Elias Lindgren sätta 4-3 i förlängningen. Två viktiga poäng in på kontot och mängder av självförtroendepoäng att ta med sig framåt.

Klar höjning i boxplay

Vimmerby har länge varit klart sist i boxplayligan. Det är man fortsatt, men en klar förbättring har kunnat skönjas den senaste tiden. Hemma mot Västerås var man hundraprocentiga i spelformen, i matchen därpå, borta mot SSK, överlevde man tre av fyra procentuellt sett. Likadant i följande hemmamöte med Västerås. Borta mot BIK Karlskoga stod man emot länge trots flera numerära underlägen. Topplagets enda mål kom i fem mot tre och VH var 80-procentiga. Mot Modo, som varit förvånansvärt svagt i spelformen hela säsongen, släppte man inget. VH har tagit steg i boxplayspelet och ligger nu på 70,15 procent. En detalj man fortsatt måste slipa på för att helt enkelt vinna fler matcher.

Flygande Lindgren har hektiska dygn

Utlånad till Växjö Lakers och direkt från Karlskoga upp till Norrbotten och Luleå. Sedan en del flygtimmar och hem till Vimmerby. Det har varit några riktigt hektiska dygn för Elias Lindgren. Som grädde på moset uppges backen också vara klar för SHL-laget inför kommande säsong.

Hur Lindgren tog de intensiva dagarna? Jo, genom att komma hem igen och avgöra matchen med 4-3 i förlängningen. Imponerande av honom sett till det tuffa matchandet. Nu är han värd att sova ut under lördagen inför derbyt mot Nybro på söndag.