FEM PUNKTER: Spöket Liljas Arena är kvar

Elliot Ekefjärd och hans Vimmerby föll ihop som ett korthus i den tredje perioden. Foto: Ossian Mathiasson

Nybro Vkikings vände 0-1 till 4-1 sista 20 minuterna. Här är Simon Henriksson fem punkter efter den tunga förlusten i länsderbyt.

Spöket Liljas Arena är kvar

Bu! Den här gången såg Vimmerby inte ut att skrämmas av det. Liljas Arena har varit en spöklik plats för Vimmerby länge. Förlust i dubbla matcher förra året, förlust i årets första möte.

Även tidigare år, när de två möttes i Nybro, hade Vimmerby det förtvivlat svårt. Senaste gången Vimmerby vann här i den södra länsdelen var säsongen 2021-2022. Då i grundserien i Hockeyettan den 20 oktober. Pontus Eltonius vaktade Nybros mål och Olle Söderlund gjorde det avgörande 2-1-målet.

Därefter har Nybro radat upp segrar hemma mot Vimmerby. Just den här söndagen såg det länge ut som att Vimmerby skulle jaga iväg spöket, men fyra mål från hemmalaget sista 20 gör att spöket lever vidare.

Varför har Vimmerby så förtvivlat svårt här nere? Kanske är det dags för en avhandling i ämnet.

Vilket getingbo – Vimmerby gick från sjua till näst sist

Det börjar kanske bli lite tjatigt, men det är galet vilket getingbo Hockeyallsvenskan är på den nedre halvan. Vimmerby var vid ledning mot länsrivalen uppe som sjua i Hockeyallsvenskan. Ned till Västerås, just då på trettondeplatsen, var differensen fem poäng. Efter matchen är nu Vimmerby tolva i tabellen. I stället innehar Nybro sjundeplatsen fyra poäng före Vimmerby. Det här var en sexpoängsmatch och en oerhört sur förlust för gästerna.

Så här passiva får ni inte bli

1-0 är en oerhört skör ledning. Bara slå ifrån sig och hoppas att det skulle gå vägen, såg ut att vara planen utifrån hur Vimmerbys insats i den tredje perioden såg ut. Det gick förstås inte. Det blev ett enda långt haveri den här tredje akten. Fyra Nybromål, de två sista mer av akademisk betydelse såklart, sänkte Vimmerby totalt i derbyt. Vimmerby såg passivt och handlingsförlamat ut i den tredje. 1-1-målet var det bara en väntan på att det skulle komma. Så här passivt och försiktigt får det inte bli. Då går det inte att försvara en ledning.

Det är dags för den där spetsen nu, Pelle Johansson

Vimmerby Hockey har länge tänkt plocka in en spetsforward. Marknaden är tunn är svaret man ger och så är det väl någonstans. Men tiden bara går och nu är vi halvvägs in i säsongen. Genom att ha gjort sig av med både Colson Gengenbach och Alex Murray måste det frigjorts en hel del pengar. Dessutom har man varit utan den tilltänkta spetsvärvningen länge nu, vilket sparat ytterligare kronor. Det återstår inte särskilt många månader av säsongen nu, så det är hög tid att plocka in en kvalitetsspelare.

Vimmerby saknar den där x-faktorn som kliver fram och avgör den här typen av matcher. Nu sprider man ut det och visst det går ibland, men den där spetsen behövs här och nu. Ge supportrarna en tidig julklapp nu, Pelle Johansson!

Hampus Sylvegård var tydligt lättad

Tidigare Vimmerbytränaren Hampus Sylvegård har inte haft någon rolig tid som Nybrotränare på slutet. Överkörda av Kalmar HC i dubbla derbyn och stora bekymmer på målvaktsposten. Nybro tog i och med segern ett visst kliv från den absoluta botten.

När vi mötte Sylvegård, som hade både jultröja och kavaj, tveksam kombination ska tilläggas, var han tydligt lättad.

Derbysegern i sexpoängsmatchen ger viss arbetsro för honom och övriga i Nybrostaben.