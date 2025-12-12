FEM PUNKTER: Svårt att vara Vimmerby den här kvällen

Det var svårt att vara Vimmerby den här kvällen, skriver Simon Henriksson i sina fem punkter. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey föll med 0-1 hemma mot Mora IK. Mycket kom att kretsa kring domarinsatsen. Här är Simon Henrikssons fem punkter.

Så får du inte göra Ekefjärd

Drygt tre minuter. Så länge fick Elliot Ekefjärd vara med i matchen mot Mora. Som det såg ut på reprisbilderna var det en klar knätackling. Efter videogranskning skickade domarna ut honom i omklädningsrummet och Vimmerby försattes i ett fem minuter långt boxplay.

Att sätta sitt lag i en sådan sits är oförsvarligt. Så får du bara inte göra, Elliot Ekefjärd.

Visade styrka i boxplay

Utvisningsminuterna haglade för Vimmerby i den här matchen. Utöver Ekefjärds 25 hade Vimmerby ytterligare fyra boxplay. Ändå stred man i princip för sina liv där ute och dödade numerärt underläge efter underläge. Att stå emot fem minuter där i början av matchen var väldigt imponerande. Ända tills det allra sista boxplayet höll man stången, men till slut fick Pontus Eltonius vittja nätet. Insatsen i spelformen kan man dock verkligen ta med sig till nästa vecka.

Stark insats av klacken igen

Månghövdad kan man inte beskriva publiken i VBO Arena i kväll. Men de som var där gjorde sitt allra yttersta. Vi har tidigare noterat och lyft fram den förbättring supportrarna stått för och likadant var det i kväll.

Hemmalaget var inte nöjt med domarinsatsen och klackens ramsa på slutet, om att domaren gjorde mål, var visserligen enkel men samtidigt underfundig på något vis. Pluspoäng!

500 matcher är faktiskt respekt

Han ser inte ut som Connor McDavid kanske. Men han har ett enormt hjärta för Vimmerby Hockey och lagets förmodligen främsta hockeyintellekt. Jakob Karlsson, den evigt unge som han kallas i TV4 ibland, är en del av identiteten för det nutida Vimmerby Hockey. På fredagskvällen gjorde han sin 500:e match i VH-dräkten. Det är respekt. Något ceremoniellt blev det inte den här matchen och om det beror på att han snart passerar Pelle Ström som klubbens meste genom tiderna tycker jag det är helt okej. Hyllningen kommer säkert då. Får vi tro.

Svårt att vara Vimmerby den här kvällen

En del spelare har jag nästan aldrig sett så besvikna. Den här förlusten sved verkligen för Vimmerby Hockey. Det går inte heller att bortse från att man blev hårt straffat av domarna. Jag har inte sett om matchen, men inkonsekvent kändes bedömningarna. VH åkte på flera tuffa utvisningar medan Mora kom undan med liknande saker. Det går att förstå Eric Karlssons irritation mot domarna. Den delades av många med samma sympatier för VH.