FEM PUNKTER: Den här trenden måste bara brytas

IK Oskarshamn körde över Vimmerby Hockey totalt i mellandagsderbyt och 4-0 var nästan smickrande siffror för VH. Här är Simon Henrikssons fem punkter efter nederlaget.

Vad var det som hände?

Några dagars vila skulle nog kunna göra Vimmerby gott efter 1-6-smällen hemma mot Kalmar. Lite prinskorv, kanske någon julöl och lite julgodis med familjen. Men julledigheten verkade ha gjort allt annat än gott med Vimmerby.

Trots 1-6 mot Kalmar var den insatsen inte så svag. Den här insatsen däremot – det var en av säsongens värsta.

Ingen geist, inget ordnat anfallsspel, ingenting. Vimmerby var helt utspelat av IK Oskarshamn i mellandagsderbyt och det här letar sig in på listan över säsongens allra sämsta.

Den månghövdade bortaklacken, som laddat för det här derbyt hela julen sannolikt, var ytterst tysta i tredje. Besvikelsen var mycket stor med sina hjältar i vitt.

På väg mot något liknande som förra året?

0-1mot Mora, 0-2 mot Karlskoga, 1-6 mot Kalmar, 0-4 mot IKO. Vimmerby har nu fyra raka förluster i Hockeyallsvenskan. Under dessa matcher har man mäktat med ett (!) mål. Det är frapperande svagt. Den klart längsta förlustsviten den här säsongen är nu ett faktum.

Det är också något som inte stämmer i Eric Karlssons gäng just nu. Mot IKO var Vimmerby helt utspelat. Nu gäller det att få stopp på den här trenden illa kvickt. Annars kan Vimmerby snabbt hamna i den absoluta botten när lagen där nere börjat plocka poäng.

Förra säsongen hade Vimmerby tolv raka förluster innan man lyckades bryta den urusla förlustraden. Nu väntar Troja-Ljungby på måndag i en match, oavsett vad VH-ledningen kommer säga, av oerhört stor vikt. Den här trenden måste bara brytas då.

Lejon har verkligen inte visat någonting

Match tre i Vimmerbydressen var det för Hugo Lejon borta mot IK Oskarshamn. Är det någon som sett någonting av honom i de här tre matcherna? Jag har efter de två tidigare matcherna försvarat honom med att Eric Karlsson/Stefan Fredriksson måste sett något intressant i Västerås förra året.

Men nu får man börja ifrågasätta den värvningen. Vad ska han tillföra? Tre matcher in på sin tid i VH har han verkligen visat noll, nada, absolut ingenting.

Försenad julklapp får du leverera nu, Pelle

Det här är en återkommande punkt. Julafton har visserligen passerat, men vi befinner oss ännu i mellandagarna. En försenad julklapp måste du komma med Pelle Johansson. Paketet ska innehålla en målskytt, en offensiv kraft, en spelare som kan göra skillnad.

Det går inte att gömma sig bakom att marknaden är ”stendöd”. Troja värvar spelare på löpande band och i och med att spetsvärvningarna Colson Gengenbach och Alex Murray försvann tidigt, så måste det finnas pengar i börsen. Inte minst eftersom Pelle Johansson berättade tidigt i november att man fått loss externa medel till en värvning från den högre hyllan. Ännu har vi inte sett denna värvning. Nu måste den spelaren ansluta innan den här förlusttrenden blir alltför lång.

En oviss målvaktskamp väntar

Robin Christoffersson har kommit tillbaka från SHL och gjorde trots fyra insläppta mot IK Oskarshamn en mycket stabil insats. 4-0 var snarare siffror i underkant och det är svårt att lasta Christoffersson för denna storförlust. Med tanke på att Pontus Eltonius varit Vimmerbys bästa spelare så här långt blir det en oviss och spännande målvaktskamp som väntar.

Hur kommer de agera? Det blir intressant att se. Min känsla i skrivande stund är att man kommer låta Eltonius och Christoffersson dela på spaden i stor utsträckning framöver. Får man dem att tävla på rätt sätt kan det bli väldigt intressant.