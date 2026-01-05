FEM PUNKTER: Det här blir en tuff januari

Vimmerby Hockey föll med klara siffror mot Kalmar HC ännu en gång. Här kommer Simon Henrikssons fem punkter efter länsderbyt.

839 på ett derby – det här blir en tuff januari

Årets fattigaste månad brukar man säga. Mörkt och jävligt. Då har Vimmerby lyckats pricka in inte mindre än sju hemmamatcher.

Redan till den andra, länsderbyt mot topplaget Kalmar, var publiksiffran en stor besvikelse. Bara 839 åskådare befann sig i VBO Arena. Då var minst ett 80-tal Kalmariter, som dominerade läktaren helt. På Vimmerbys vanligtvis välfyllda hemmastå var det ovanligt glest. Cirka ett 30-tal stod där och supportade.

Snömängden och varningarna? Den sena starttiden? Kanske, men det hindrade alltså inte så pass många KHC-fans att transportera sig hit.

”En månad – massor av hockey” är Vimmerbys egen slogan om denna tid. Den här publiksiffran bådar inte gott inför fortsättningen av denna anskrämliga månad. Ni måste hit, Vimmerbybor, om ni vill se fortsatt allsvensk hockey. Då kanske laget till och med kan innehålla en utpräglad målskytt framöver.

Urusla länsderbystatistiken

Ni har redan läst vår genomgång av Vimmerbys bedrövliga länsderbystatistik inför matchen. Jag anade att det var väldigt mörk läsning, men så pass mörkt som jag upptäckte att det var anade jag inte.

Inför kvällens derby hade Vimmerby tagit nio av 60 möjliga poäng mot Kalmar, Oskarshamn och Nybro. Hisnande och urusla siffror. Att just Kalmar är svårt för Vimmerby att ta poäng mot är kanske inte den stora överraskningen i sammanhanget. Det är det för de flesta.

Men generellt har VH alltså närmast ofattbara bekymmer när lag från närområdet står på andra sidan. Nu är det nio av 63.

Vad det beror på kan jag inte säga, men det är läge för en länshaverikommission. Pax för att inte leda den.

Vimmerby gör en jättebra prestation MEN

Ja, det börjar bli tjatigt. Sett till prestation och insats borde Vimmerby ha besegrat AIK i fredags. Sett till prestation och insats kunde Vimmerby minst fått med sig poäng i kväll. Tabelltvåan, som är galet het, hade jättebekymmer i VBO Arena. Hemmalaget hade mest av spelet och man skapade mest av värde. Men, ja ni vet.

Noll poäng blev det alldeles oavsett.

Någonstans är det väl som Eric Karlsson säger att bra prestationer över tid kommer leda till resultat. Det får bara inte bli så att resultaten kommer försent. Den där utlovade spetsvärvningen kanske kan ändra på det dock.

Så visar man prov på topplagsbeteende

Ett lag i medgång. Och ett i motgång. Topplagsbeteende mot bottenlagsdito. Kalmar gjorde 2-1, stolpe in till råga på allt, bara sekunder efter en kanonchans för Vimmerby. Med cirka fem minuter kvar av den andra perioden hade Kalmar skjutit två skott på mål och gjort två mål. Topplaget från den södra länsdelen sköt bara fyra skott på Christoffersson på hela perioden, men kunde ändå mycket väl haft med sig en tvåmålsledning till slutakten. Kalmars 4-2-mål i den tredje akten hade väl också en dos av ett lag i medgång med sig. Hur den pucken letade sig in vet jag fortfarande inte.

Det är ett topplagsbeteende, får man konstatera. Detta samtidigt som Vimmerby fortsätter att inte ta betalt för sina lägen. Tja, ni förstår vilket ord som ska in här.

God disciplin av Vimmerby

I stora delar var det här en mycket stark insats av Vimmerby Hockey. Kaxigt stod man upp mot Kalmar och var det bättre laget just sett till spelet ute på isen långa stunder. Kalmar visade dock hur man vinner matcher även när spelet inte värmer. En faktor Vimmerby ska ha beröm för är att man visade prov på väldigt god disciplin. Utan att bli för försiktiga eller snälla höll man sig undan från utvisningsbåset mot seriens bästa powerplay. En enda utvisning drog Vimmerby på sig under hela matchen. Den kom när Kalmar redan dödat all form av spänning i det här derbyt. Det är en viktig detalj som verkligen gav VH möjligheten att vinna den här matchen. Högt betyg för detta. Notabelt är att derbyt endast innehöll tre tvåminutersutvisningar på 60 minuter, varav två av dem kom de sista minuterna när matchen var färdig.