FEM PUNKTER: En sumpad drömchans tabellmässigt

Vimmerby Hockey föll efter straffar hemma mot Almtuna IS. Här kommer Simon Henrikssons fem punkter efter mötet.

En sumpad drömchans tabellmässigt

Vimmerby Hockey skapade tillräckligt för att besegra Almtuna IS. Men det blev till slut bara en poäng efter ett tungt straffavgörande som aldrig ville ta slut.

I och med det blev det också en missad chans att göra detta till ett fyrlagsrace inför slutdelen av säsongen. Västerås föll nämligen hemma mot Östersund och Troja-Ljungby torskade på sin hemmais mot Oskarshamn. Vid tre poäng här i afton hade VH bara varit tre poäng bakom Almtuna och fyra framför Västerås – med två matcher till godo.

Det kunde förstås ha blivit ännu värre om inte Emil Ekholm stänkt dit 2-2 och ordnat en poäng, men Vimmerby skapade chanser för att ta tre. Dessutom utökade man åtminstone avståndet till de två andra bottenlagen med varsin poäng.

Nu kan nog dock Uppsalaget nästan andas ut och sikta uppåt i stället. Allt talar för att detta blir ett trekejsarslag in i omgång 52.

Det var allt en tunn hyllning 1976-laget fick

Retromatch. 70-talströjor med inspiration från dåvarande huvudsponsorn Gullringshus. Världsmästaren Thomas Rundqvist på plats.

Det var upplagt för retrofest i VBO Arena, men jag måste säga att retrofesten kom av sig.

Det enda som hände under hyllningen var att spelarna som fanns på plats stod i båset och att deras namn lästes upp. Ingen intervju med någon, inget kort tal och media fick instruktioner om att befinna sig på läktaren för att ta bilder. Då blir bilderna förstås också odugliga.

Med reservation för att han själv inte ville – kunde inte Thomas Rundqvist sagt några ord? Kunde han inte ha blivit intervjuad? Kunde inte en matta lagts ut på isen, så att de före detta VH-spelarna åtminstone stod där och tog emot applåderna?

Visst fick vi och publiken lyssna – eller inte vi, för här uppe på pressläktaren hör man inget – till eldsjälen Sten Karlsson på storbildsskärm i periodpausen, men nej, det här blev allt en tunn hyllning till 1976-laget måste jag säga.

Sanslösa powerplayminuterna

I den tredje perioden fick Vimmerby Hockey nya chanser i powerplay. Med drygt elva kvar fick man en bra möjlighet att utjämna. Nog saknades det inte lägen direkt. Under två minuter träffade alltså Anton Carlsson, Johan Mörnsjö och Hugo Lejon stolpen. Elias Lindgren prickade ribban och Emil Ekholms direktskott tv-räddades av Herman Liv. Det var sanslöst att Vimmerby inte fick in 2-2 där.

Marginalerna var verkligen emot, men det är också i ett sådant läge Vimmerby bara måste ta betalt.

Är Mörnsjö på väg att hitta målformen när det behövs som mest?

Mål för tredje matchen i följd. Ett stolpskott från att bli tvåmålsskytt. Johan Mörnsjö leder den interna poängligan tre poäng före Emil Ekholm och är kanske den forward det händer allra mest kring. När den efterfrågade forwardsvärvningen tycks utebli är det kanske Mörnsjö som kan ikläda sig rollen som målskytt för Vimmerby när Hockeyallsvenskans slutstrid ska avgöras?

Kommande matcher kommer ge facit på det.

Är det inte dags att sätta Fornåå Svensson på läktaren?

Jag tycker att jag har haft tålamod med Filip Fornåå Svensson. På försäsongen visade den tilltänkta spetsvärvningen att här kan det finnas mål att hämta. I serien? Nja. Fornåå Svensson, som i princip prenumererat på en plats i förstakedjan och i powerplay, har gjort sex mål och sex assist på 31 matcher. På de tio senaste har det blivit två poäng, varav ett mål.

Tendenser till att vara något piggare tyckte jag fanns mot AIK, men i dag var det som bortblåst igen. Fornåå fick också sitta i tredje när tränarna kastade in Kevin Wennström med duon Arvid Caderoth och Anton Carlsson. Helt rätt beslut.

Powerplayformationen, där Fornåå ingår, visade också upp ett bra spel många stunder, men känslan är inte att han ska ha mest kredd för det. Enligt den officiella statistiken hade forwarden inte heller en enda tackling mot Almtuna.

Han har fått chans efter chans efter chans. Det går att förstå som tilltänkt spetsvärvning, men nu vet jag inte längre. Har verkligen inte Elliot Ekefjärd eller nu utlånade Martin Pärna förtjänat att få en ny chans i stället snart? Eller helst plocka in den här forwarden som ska spetsa laget, förstås.