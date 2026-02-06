FEM PUNKTER: Nu går det att glömma jumboplatsen

Vimmerby Hockeys hyllning till Jakob Karlsson var värdig, skriver Simon Henriksson bland annat om i sina fem punkter. Foto: Meijer Media

Vimmerby Hockey slog IK Oskarshamn med 3-0 i derbyt. Här kommer Simon Henrikssons fem punkter efter den förlösande derbysegern.

En värdig hyllning av kaptenen

Vimmerby Hockey har fått rättmätig kritik för sina tidigare hyllningar till verkliga trotjänare. Då förtjänar de förstås även ros när de lyckas utmärkt.

Hyllningen till Jakob Karlsson, som nu är uppe i 517 matcher och nyligen klev om Pelle Ström som klubbens meste spelare genom tiderna, innehöll precis det man kan förvänta sig. Tillsammans med barnen Arvid och Signe, också med skridskor på sig, fick han glida ut på isen och ta emot välförtjänta applåder.

Dagen till ära hade klubben ansträngt sig och ordnat ett tifo med en bild på kaptenen och texten ”JK 10 – Flest matcher genom tiderna”, som vecklades ut från pressläktaren.

Han förärades sedan med några fina ord och en bukett blommor. Han har själv uttryckt att han gärna ville se hyllningen enkel och det kanske den också var.

Men den var värdig, den här gången. Bra jobbat.

Har han vaknat nu, spetsvärvningen?

Jag har kritiserat honom flera gånger och det med rätta tycker jag. Jag föreslog till och med att han skulle förpassas till läktaren efter matchen mot Mora nyligen. Samtidigt har jag även lyft att jag tycker att han sett något bättre ut under en kortare period.

Mot SSK gjorde Filip Fornåå Svensson och hela den kedjan en i mitt tycke rätt bra insats. Det är framför allt Anton Carlsson som visat mest gott gry av de tre en tid, men även Fornåå Svensson har sett bättre ut. Enda plumpen mot SSK var förstås hans agerande precis innan Nick Bochen tvingades ta en utvisning, som sedermera ledde till hemmalagets matchavgörande 3-2-mål.

15 poäng, varav sju mål, inför den här matchen alltså, är förstås för klent av en tilltänkt spetsvärvning. I derbyt mot IKO klev Filip Fornåå Svensson emellertid fram med två fina mål och tog Vimmerby till tre synnerligen viktiga poäng.

Har han vaknat nu, spetsvärvningen, lagom till slutspurten? Det ser onekligen ut så och är förstås ett besked som ger Eric Karlsson och för den delen även Pelle Johansson en godare nattsöm.

Oerhört starkt boxplay – även om Träff fick för många lägen

Fyra numerära underlägen. Noll insläppta mål. Vimmerby svarade för en urstark insats i special teams och vann den matchen i matchen. Boxplayinsatsen var verkligen imponerande.

Det enda som går att ifrågasätta var hur många lägen man tillät Herman Träff att komma till i dennes favoritposition. Målskytten med det vassa skottet hade totalt åtta skott utanför, sex skott på mål och två skott på mål i powerplay under matchen, enligt den officiella statistiken. Han fick stå och bomba gång efter annan. En bättre dag för Träff och det kunde definitivt ha fällt avgörandet.

Men nu var det inte den dagen. Vimmerby klarade åtta minuter i numerärt underläge och gjorde under de flesta av dessa minuter väldigt bra ifrån sig.

Den här derbysegern kan betyda mycket

Slutspurten närmar sig. Då kan den här förlösande derbysegern betyda väldigt mycket för Vimmerby Hockey. Mot Kalmar, Nybro och Oskarshamn, alltså övriga lag från detta län, har Vimmerby haft förvånansvärt och förtvivlat svårt.

Nu kan laget ta helg med 3-0 på tavlan och tre sköna poäng på kontot.

Att laget kan vinna matcher i Hockeyallskan vet vi redan. Nu vet de även att det inte är någon naturlag att ta stryk i derbymatcherna. Jag tror det kan få en väldigt betydelsefull inverkan inför de allra sista matcherna.

Jumboplatsen går att glömma

Det finns mycket som kunde ha blivit den sista punkten. Inte minst Vimmerbys oerhörda fördel av att ha två målvakter som presterar på en skyhög nivå. Jag väljer ändå det faktum att jumboplatsen nu kan glömmas. Visst går det att vända och vrida på bottenmötet mellan Troja-Ljungby och Västerås åt olika håll. Det allra bästa hade kanske varit två poäng för Troja och en för Västerås.

Nu vann de sistnämnda och det innebär att Vimmerby, med en match mindre spelad, är två före Västerås. Till Troja, med lika antal spelade matcher, har man nu nio poäng. Det kommer man inte tappa.

Därmed kommer VH som minst att ha hemmaplansfördel i ett eventuellt negativt kval. Det vågar jag faktiskt slå fast.