FEM PUNKTER: Urstark boxplayinsats från VH

Vimmerby Hockey tog en poäng borta mot Mora IK. En poäng som kan visa sig viktig i slutändan, skriver Simon Henriksson i sina fem punkter från matchen. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey löste en poäng borta mot Mora IK, men fick se sig besegrat efter straffar. Här kommer Simon Henrikssons fem punkter efter matchen.

Poäng igen – det är positivt

Poäng i sju av de nio senaste nu. Vimmerby bygger på den imponerande statistiken.

”Det är bara segrar som räknas”, säger man ibland. Där Vimmerby befinner sig i tabellen kan varenda poäng bli ovärderlig. Det lär dock gräma Vimmerby ganska ordentligt detta. Det kunde blivit två eller tre och då hade man varit rätt klart före Västerås.

Vimmerby fick aldrig spela på sina ledningar, utan släppte – alldeles för snällt – in både 1-1 och 2-2. Nu blev det som sagt "bara” en poäng i slutändan och det lär man gräma sig över.

Hängmatcherna på Västerås och Troja-Ljungby är borta, men den här poängen kan dock visa sig avgörande i slutet.

Med sju matcher kvar, och 21 poäng att spela om, är VH nu tre före Västerås och tio före Troja-Ljungby. Vimmerby är i förarsätet och det kommer bli en rysare detta. Sanna mina ord.

Oerhört starkt boxplay från VH

Två gånger fick Vimmerby spela tre mot fem under ganska lång tid i den andra perioden. Totalt hade Mora sju chanser i powerplay. Vimmerby stod emot alla och bättrade på sin boxplaystatistik avsevärt.

Noll insläppta på fyra numerära underlägen mot IKO i fredags. Noll insläppta på sju i kväll mot Mora. Det här bara måste bygga enormt mycket självförtroende för laget i den viktiga spelformen inför avslutningen. Att klara två tre mot fem-spel är imponerande.

Att VH hittat rätt i boxplay är ett oerhört viktigt besked inför slutomgångarna. Det kan till och med bli en helt avgörande faktor.

Vilken kväll det kunde blivit för ex-Moraspelarna

Hugo Orrsten gjorde sitt första mål i VH-dressen mot sitt gamla lag Mora. Oskar Lindgren såg ut att befinna sig på allmänhetens åkning när han åkte igenom hemmalaget med sekunder kvar av förlängningen. Tyvärr satt hans puck i krysset efter att tiden var ute. Sekunden för sent, helt enkelt. Annars kunde det ha blivit en storstilad kväll för de två spelare som lämnat just Mora för Vimmerby under säsongen.



Powerplay fungerar inte just nu

Vimmerby såg nyligen ut att vara på väg att hitta något i numerärt överläge. Det är som bortblåst nu och det är oerhört märkligt. Det är framför allt förstaformationen som inte alls får till det. Och det som är så märkligt är att det kan se bra ut för i princip samma spelare i fem mot fem, men det verkar låsa sig direkt när det är dags för powerplay.

Vimmerbys fem minuter långa sådant i början av matchen var inte mycket att hurra för, utöver andraformationens mål genom Hugo Orrsten. Den andra möjligheten man fick i spelformen var under all kritik. Det fanns ingenting. Här är det nog dags för tränarna att laborera igen.

Vad man ska testa? Ja, det är verkligen frågan utifrån hur det har sett ut under säsongen. Men just nu funkar det inte.

Kan det vara läge att knäppa Kalmar nu?

Förlust borta mot Södertälje i kväll för Kalmar. Kanske darrar KHC en aning där nere över en eventuell serieseger?

Kalmar har visat sig något mer mänskliga den senaste månaden, även om formen fram till kvällens match varit god igen.

”Någon gång måste vi ha dem”, sa Eric Karlsson i tränarrummet den 19 december inför den tredje perioden. Den gången gick det inte alls. Men stärkta av derbysegern mot Oskarshamn, är det kanske dags att ta Kalmar för en gångs skull i Hockeyallsvenskan kommande måndag?

Jag tror inte Vimmerby har haft så många bättre chanser, men likväl blir det förstås en enorm utmaning.