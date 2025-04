Ett år av auktioner i Jönköping

För ett år sedan slog Auktionshuset Gomér & Andersson upp dörrarna till sin filial i Jönköping. Till platschef utsågs Fredrik Brinkmann som med stor entusiasm tog sig an uppdraget att bygga upp något nytt med grund i något gammalt. Med sig hade han kunskaper inom startups och krishantering – och en livslång kärlek till det som är vackert och unikt.

En historia av auktioner med snart hundra år på nacken

Det var våren 1929, närmare bestämt den 8 april, som Nils Andersson och David Gomér för första gången lyfte auktionsklubban på Prästgården i Rappestad. De var redan innan välkända och uppskattade män i bygden, personer vars ord hade vägt tungt vid många arvsskiften och kontraktsskrivningar.

Auktionerna växte snabbt från att fungera som sidouppdrag till en stor verksamhet där bönder samlades och kreatur bytte ägare. Snart kom också travhästar och fastigheter in i bilden. Gomér blev med tiden riksdagspolitiker och Anderssons söner tog över, med nya idéer och moderna stadsauktioner mitt i Linköping.

Från jordbrukets nötkreatur och redskap på 50-talet till exklusiva möbler och konst på nätauktioner – auktionshuset har alltid följt tiden utan att släppa taget om sina rötter. Idag bedrivs verksamheten, förutom på internet via auktionshuset.se, på fyra orter: Linköping, Norrköping, Nyköping och sedan ett år tillbaka alltså även i Jönköping.

Fredrik Brinkmann – från konstnärskap till auktionsklubba

Fredrik Brinkmanns liv har präglats av färg, form och nyskapande. I sin ateljé i Skillingaryd har han skapat konstverk i neonfärger som får ett särskilt uttryck när de belyses med UV-ljus – verk som kräver en särskild sorts betraktande för att komma till sin rätt. Och det speglar Fredriks förmågor väl. Han är en man med blick för det speciella, både i människor och objekt.

Men Fredrik är också en problemlösare, någon som väglett startups genom deras mest kritiska faser och hjälpt företagare att ta sig genom kriser, med lugn och beslutsamhet. När möjligheten att starta och driva Gomér & Anderssons filial i Jönköping dök upp såg han genast potentialen – inte bara i själva affärsidén, utan i möjligheten att förena sina stora passioner: konst, historia och affärsutveckling.

Auktionshuset Jönköping – mitt i människors liv

Att kliva in på Gomér & Anderssons auktionshus på Soldattorpsgatan är att stiga in i en värld där alla föremål bär på en egen historia. Här möts människor i olika skeden av livet. Det är de som vill få värderat ett enstaka älskat arvegods, men också de som plötsligt har funnit sig stå med ett helt hem att avveckla efter en anhörig.

Fredrik Brinkmann och hans kollegor balanserar skickligt mellan det professionella och det personliga – ständigt med vetskapen om att det bakom varje objekt finns en människa med minnen och känslor.

Ett intresse som växer – både på nätet och lokalt

Att världen stannade upp under coronapandemin fick en oväntad bieffekt –intresset för auktioner ökade kraftigt under pandemin. Hemmavid upptäckte många värdet i att sälja och köpa på nätet, och Gomér & Andersson fann snabbt sin plats i detta. Genom dagliga publiceringar på Auctionet når föremålen en global publik, från New York till Tokyo.

Men samtidigt som nätet öppnar upp världen är det den personliga servicen på plats som får kunderna att återvända. Här möts man av kunniga värderare och engagerad personal. Brinkmann och hans kollegor har lyckats med något ovanligt – att kombinera det lokalt förankrade med en digital närvaro som lockar budgivare från jordens alla hörn.

Bredd och oförutsägbarhet

Det är inte bara det exklusiva eller det som kan förväntas vara värdefullt som hamnar under klubban. På auktionskammaren ses även många vardagligare ting i ett nytt ljus, som när en nött stol identifieras som en eftertraktad designklassiker eller när ett gammalt fotografi visar sig vara en historisk skatt.

Ett par slitna sneakers från 80-talet kan väcka liv i en passionerad budgivning, och gamla vykort kan locka samlare som rest långt för att fylla en lucka i sin kollektion. Brinkmann minns särskilt hur en oansenlig idolbild av fotbollsstjärnan Pelé, som ursprungligen fungerat som gratisgåva i femtiotalets tablettaskar, såldes för hela 90 000 kronor.

Charmen i auktioner ligger just i det som är oväntat, i kontrasterna mellan högt och lågt, exklusivt och alldagligt. Fredrik säger att verksamheten framförallt handlar om varsamhet: "Att vi är där och tar hand om både föremål och människor är viktigt. Alla objekt vi säljer bär på en del av någons historia och det är något vi aldrig glömmer bort."