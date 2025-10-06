Så påverkar trenderna hur du klär dig i Vimmerby just nu

Nu är hösten här, och med den kommer en ny säsong av stil och trender. I somras var ljusa pasteller och spets populärt, men nu har modet tagit ett steg mot jordnära toner och varmare kläder. På gatorna i Vimmerby börjar stickade tröjor och långa kappor synas, men också små detaljer som sticker ut, som en rosa topp eller ett par mocka stövlar. Här är trenderna som formar höst- och vinterstilen just nu.

Från pastell till jordnära toner

Sedan våren har ljusa pasteller i gult, lila och blått varit trendigt att bära, men precis som varje höst förändras färgpaletten till mörkare toner. Färgerna blir dovare, materialen tjockare och stilen mer genomtänkt. I butikerna i Vimmerby märks det tydligt att kläder i brunt, vinrött, grått och mörkblått är höstens trendigaste färger. Samtidigt dyker oväntade färgklickar upp som bryter av, till exempel en rosa topp som piffar upp en neutral outfit.

Många väljer också att kombinera sina sommarfavoriter med varmare plagg för att skapa en övergångslook. En tunn klänning i silke kan få nytt liv med stickad tröja ovanpå, och sneakers byts ut mot stövlar. Även kjolar i spets matchas till en snygg topp och en skinnjacka för att bryta av stilen.

Stickat, denim och mocka

Självklart är stickade plagg vinnare i höst. Stora tröjor, koftor och stickade klänningar är både bekväma och snygga att bära. Dessutom går de att styla på många sätt, till exempel med jeans, eller med kjol och stövlar för en stiligare look. Det syns även stickade set med både kjol och tröja som tillhör, vilket gör det enkelt att matcha.

Denim håller fortfarande i sig starkt. Jeans i raka modeller och mörka tvättar syns överallt i butikerna. Dessa kan matchas till både kappor, skinnjackor och trenchcoats. Mocka och fuskläder är andra material som gör stor comeback även denna höst. De ger en lyxigare känsla och fungerar lika bra till vardags som till fest. Mocka syns både i jackor och accessoarer som handväskor.

Butikerna i Vimmerby märker att kunderna gärna satsar på plagg som känns hållbara, både i kvalitet och stil. Trenden går mot färre, men bättre köp.

Plaggen som tar plats

Höst- och vintermodet 2025 handlar mycket om att våga ta plats. Kavajer med breda axlar, långa kappor med markerad midja och byxor med hög midja är populära val. Det är kläder som ger en smickrande siluett, men som samtidigt känns avslappnade och bekväma att bära.

Även kostymen får en uppdatering i höst. Den är mer feminin än tidigare, men fortfarande med tydliga linjer. Många bär den till vardags med sneakers eller boots för en ledigare stil.

För den som vill sticka ut finns många sätt att leka med färg och textur. En röd stickad tröja, en vacker satinkjol eller ett par boots i mocka kan förändra hela looken.

Accessoarerna som gör skillnad

Höstens accessoarer handlar om att vara både snygga och praktiska. Rejäla och varma boots, och stickade halsdukar kommer att synas överallt. Väskorna är ofta i klassiska modeller men med en twist, till exempel i glansigt läder eller mocka med struktur.

Ingen outfit är komplett utan accessoarer, och här har smycken en stor roll. En enkel outfit kan kännas ny med ett par stora örhängen eller ett armband i silver. När det kommer till smycken kan de också göra din outfit mer personlig, utan att du nödvändigtvis följer varje trend.

Så klär sig Vimmerbyborna

Tittar du på gatorna i Vimmerby märks det att många blandar gammalt med nytt. Du har ofta ett favoritplagg i garderoben som du kan matcha med något nytt för säsongen. Komfort spelar också en stor roll. Lager på lager-stilen är alltid populär när klimatet blir kyligare, och det gör det enkelt att anpassa sig efter vädret, som kan skifta snabbt under hösten och vintern.

Många satsar också på skor som klarar både regn och kyla, men som ändå är snygga. Vattentäta kängor, fodrade boots och sneakers med tjock sula är några exempel. Även gummistövlar har varit trendiga att bära de senaste månaderna.

Inspiration från många håll

När det kommer till trender kommer inspirationen från många olika håll. Sociala medier som Instagram och TikTok har en stor inverkan på vad för trender som präglar de olika säsongerna. Just nu syns stilar som “quiet luxury”, där du satsar på neutrala toner, enkla snitt och plagg som ser dyra ut, utan att nödvändigtvis vara det.

Det finns också en annan rörelse där folk vågar mer. Färg, mönster och second hand blir allt vanligare, och många i Vimmerby kombinerar dessa trender på sitt eget sätt.

Höstens mode handlar om att balansera gammalt och nytt, bekvämt och uppklätt. Det handlar inte om att du måste köpa en helt ny garderob inför hösten, utan kunna mixa dina gamla favoritplagg med nya detaljer. En mockaväska eller ett par höst boots kan ge nytt liv åt en gammal sommaroutfit.