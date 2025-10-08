Korpens tipspromenad 5/10 – här är vinnarna

80 personer gick tipspromenaden från Fabriken.

Ingen hade 12 rätt, 5 hade 11 rätt, och 16 hade 10 rätt. Vann gjorde Pamela Holmberg (11), Maria Nyström (11) och Kenneth Svensson (11). Lottad vinst gick till Hasse Algotsson. På skiljefrågan vann Mats Dahlström (2 kg). Barnvinst gick till Saga Björling och Hugo Tengvall.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 2 kg

Rätt rad vuxen: 12X 2X2 112 X1X

Rätt rad barn: 2X1 21X X12 1X2

Nästa promenad går från Träffen, Storgatan.