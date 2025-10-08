Småländska Bil fyller 75 år – En jubileumsresa värd att fira

Att nå 75 år som företag är en imponerande milstolpe. För Småländska Bil , som grundades redan 1950, markerar 2025 inte bara ett jubileum utan också tre fjärdedels sekel av passion för bilar, service och nöjda kunder.

Från sin bas i hjärtat av Småland – med anläggningar i bland annat Vetlanda – har företaget vuxit till att bli en välkänd aktör inom både bilförsäljning och service.

Småländska Bil 75 år – Det ska vi fira!

Sedan vi öppnade dörrarna för första gången 1950 har vi haft äran att hjälpa våra kunder hela vägen från att hitta rätt bil till det regelbundna underhållet. 2025 markerar vårt 75-årsjubileum, och vi vill fira det tillsammans med dig. Håll utkik här på sidan, i våra sociala medier – och självklart i bilhallen. Det kommer hända roliga saker som du inte vill missa!

Det är inte alla bilföretag som kan se tillbaka på ett så långt och framgångsrikt arv. I en bransch som ständigt förändras har Småländska Bil lyckats behålla sin grundläggande värdering: personlig service, lokal närvaro och långsiktiga kundrelationer. Genom åren har tusentals kunder i Småland och resten av Sverige hittat sin drömbil här – och fått professionell hjälp hela vägen, oavsett om det gällt köp, service eller reparation.

Ett företag byggt på småländska värderingar

Småländska Bil har alltid stått för något genuint. Med rötter djupt förankrade i den småländska myllan präglas företaget av hårt arbete, pålitlighet och omtanke om kunden. Dessa värderingar har gjort det möjligt att växa utan att tappa känslan av det lokala – något som många kunder i Vetlanda och omkringliggande orter uppskattar.

Samtidigt har företaget alltid blickat framåt. Genom att tidigt anamma nya bilteknologier, miljövänliga lösningar och digitala tjänster har Småländska Bil lyckats hålla sig relevant i en snabbt föränderlig marknad.

Det här erbjuder vi

I vår bilhall säljer vi nya och begagnade KIA och Mercedes-Benz samt andra kvalitetskontrollerade begagnade bilar. Vi erbjuder även transportbilar från Mercedes.

Vår auktoriserade bilverkstad tillhandahåller professionell service, reparationer och underhåll, utfört av våra skickliga och utbildade tekniker. Dessutom erbjuder vi omfattande däckservice, inklusive däckskifte och däckhotell. Vi har även en skadeverkstad och glasverkstad för reparation av alla typer av skador och glasskador på ditt fordon.

Det här helhetsutbudet gör att kunderna kan känna sig trygga – oavsett om de vill köpa en ny bil, lämna in sin gamla på service eller bara byta däck inför säsongen.

Kvalitet och trygghet i fokus

En stor del av framgången för Småländska Bil kommer från företagets fokus på kvalitet. Att vara auktoriserad återförsäljare och servicepartner för märken som KIA och Mercedes-Benz innebär höga krav – både på teknik, utbildning och kundupplevelse.

För kunderna betyder det att varje bil, varje service och varje reparation uppfyller tillverkarens specifikationer och standarder. Det skapar trygghet och långsiktig tillit – något som har blivit Småländska Bils signum under 75 år.

Jubileumsåret 2025 – Fullt av händelser

Under 2025 planerar Småländska Bil flera aktiviteter och kampanjer för att fira jubileet. Det handlar om allt från jubileumserbjudanden till kundevent och festligheter i bilhallen. Företaget uppmanar kunder och bilintresserade att följa deras hemsida och sociala medier för att inte missa något.

Det här är också ett tillfälle att blicka tillbaka – på alla de människor, bilar och minnen som varit en del av resan. För många i Småland har Småländska Bil inte bara varit en plats att köpa bil på, utan en del av vardagen.

En blick framåt – Framtidens mobilitet

Trots att Småländska Bil firar 75 år med stolthet är blicken tydligt riktad mot framtiden. Bilbranschen står inför stora förändringar med elektrifiering, uppkopplade fordon och nya ägarformer. Företaget har redan tagit stora steg för att möta den utvecklingen.

har blivit en självklar del av utbudet, både från KIA och Mercedes-Benz. Modern diagnostik och serviceutrustning säkerställer att även de mest tekniskt avancerade modellerna får rätt omvårdnad.

säkerställer att även de mest tekniskt avancerade modellerna får rätt omvårdnad. Digitala bokningssystem och personlig kundservice online gör det enklare än någonsin att boka service eller hitta rätt bil.

Genom att kombinera tradition med innovation fortsätter Småländska Bil att vara en ledande aktör i regionen.

En del av Vetlanda med omnejd

Med anläggningar i bland annat Vetlanda har Småländska Bil alltid haft en stark lokal förankring. Företaget är inte bara en arbetsplats och bilhandlare – det är också en del av det lokala samhället. Genom åren har man stöttat föreningar, lokala initiativ och aktiviteter som bidragit till gemenskapen i bygden.

Det engagemanget kommer fortsätta även framöver. För Småländska Bil handlar det om mer än att sälja bilar – det handlar om att bidra till ett levande och framåtsträvande Småland.

75 år av bilglädje – Och vi fortsätter framåt

När Småländska Bil nu går in i sitt 75:e verksamhetsår gör man det med både stolthet och ödmjukhet. Företaget har vuxit i takt med sina kunder, förändrats med tiden men alltid hållit fast vid sina värderingar.

Under jubileumsåret 2025 vill Småländska Bil tacka alla kunder som varit en del av resan – från de första som steg in i bilhallen på 1950-talet till dagens bilägare som satsar på framtidens teknik.

Med fortsatt fokus på kvalitet, service och personlig kontakt är målet tydligt: att fortsätta vara det självklara valet för bilägare i Småland i minst 75 år till.

Genom generationer har vi stått för kvalité

Småländska Bil fyller 75 år 2025 – ett företag som genom generationer stått för kvalitet, trygghet och småländsk serviceanda. Med försäljning av KIA och Mercedes-Benz, auktoriserad verkstad, däckservice och skadereparationer fortsätter de leverera bilglädje till sina kunder i bland annat Vetlanda. Jubileumsåret bjuder på firande, erbjudanden och evenemang – och en framtid som ser ljusare ut än någonsin.