Välj rätt dragkrok till din bil

När det kommer till bilutrustning finns få saker som är lika praktiska att ha som en dragkrok. Att montera en dragkrok är ett bra sätt att utöka bilens användningsområden. Oavsett om du behöver dra ett släp eller bara vill kunna hänga dit ett cykelställ ger en dragkrok dig större frihet. Men vilken typ av dragkrok är rätt för just din bil?

Med en marknad som innehåller ett stort utbud av modeller och monteringslösningar kan det vara svårt att veta vilken dragkrok som passar bäst. Därför är det viktigt att förstå skillnaderna mellan olika varianter och att välja efter just ditt fordon och dina behov.

Med en marknad som innehåller ett stort utbud av modeller och monteringslösningar kan det vara svårt att veta vilken dragkrok som passar bäst. Därför är det viktigt att förstå skillnaderna mellan olika varianter och att välja efter just ditt fordon och dina behov.

Olika typer av dragkrokar

När du väljer dragkrok är det viktigt att fundera över hur ofta och på vilket sätt du planerar att använda den. En fast dragkrok är det vanligaste och mest prisvärda alternativet. Den sitter permanent monterad på bilen och passar den som ofta drar släp och husvagn. Nackdelen är att den alltid är synlig och ibland kan vara i vägen vid parkering.

För den som vill ha en lite mer diskret lösning finns det avtagbara dragkrokar. Dessa kan enkelt plockas bort när de inte används, vilket gör det ett till ett lämpligt val för den som inte behöver en dragkrok mer än lite då och då.

En blandning av de två första alternativen är den infällbara dragkroken, som smidigt fälls in under stötfångaren när den inte används. Det ska dock säga att detta är det dyraste av de tre alternativen.

Välj dragkrok utifrån bilens förutsättningar

Inte alla bilar kan utrustas med alla typer av dragkrokar. Kontrollera därför vad just din bil kan hantera, till exempel hur tung släpvagnsvikt den orkar, innan du gör din beställning. Du kan fylla i din bils registreringsnummer hos återförsäljare för att hitta vilka dragkrokar som passar ändamålet. Där hittar du dessutom information om elsatser, som krävs för att koppla belysningen till släpet.

Säkerhet och montering

Att montera dragkroken korrekt är en fråga om säkerhet. Om du inte känner dig helt trygg med hur det går till finns det ingen skam i att låta ett proffs hantera installationen på en verkstad. Det finns vissa undantag, men oftast måste bilen genomgå en begränsad registreringsbesiktning inom en månad efter att dragkroken har monterats. Samma sak gäller om du har tagit bort en dragkrok.

Fördelar med att köpa dragkrok online

Det finns flera fördelar med att inhandla din dragkrok online. Du får tillgång till ett stort sortiment, tydliga produktbeskrivningar och kundrecensioner som hjälper dig att göra ett tryggt val.