Svensk e-legitimation på resa: vad funkar och vad gör det inte?

Att resa med svensk e-legitimation i fickan gör mycket enklare, från bankärenden till signering av avtal. Mobilt BankID fungerar i regel fint utomlands för svenska banker och företag, förutsatt att appen och ditt bankkonto är i ordning.

En ny förändring påverkar dessutom kommande resor. BankID har godkänts för identifiering i offentliga e-tjänster inom EU, och myndigheter har upp till tolv månader att införa stödet. Det betyder att fler europeiska myndigheter kan erbjuda inloggning med BankID från början av 2026, när de väl implementerat tekniken.

Här och nu är förberedelserna avgörande. Testa din inloggning innan avresa, uppdatera kontaktuppgifter och kontrollera att ditt BankID inte påverkas av SPAR-registrering vid längre utlandsvistelse. Håll mobilen säker, se till att BankID-appen är uppdaterad och spara viktiga dokument som pass och försäkringsbevis som offlinekopior. Med några enkla steg blir både inloggning och betalningar smidigare under resan.

Så fungerar svensk e-legitimation när du reser

Det här fungerar redan idag

Mobilt BankID fungerar normalt även om du befinner dig utomlands. Du kan logga in i internetbanken, signera ärenden hos svenska myndigheter och använda tjänster som redan stödjer BankID, så länge din telefon, SIM och appen fungerar. Eftersom BankID ofta kräver ett konto i en ansluten svensk bank är det klokt att kontrollera villkor och giltighet i god tid. Längre bortavaro kan påverka dina uppgifter i Statens personadressregister, så säkerställ att adress och kontaktdata är uppdaterade och testa en inloggning innan avresa.

Håll dessutom koll på telefonens säkerhet och uppdateringar. BankID har förändrat vissa funktioner, bland annat hanteringen av QR, vilket gör det viktigt att köra senaste versionen. Spara även din banks internationella supportnummer och notera hur du återställer appen om enheten försvinner eller byts.

När EU-tjänster öppnar för BankID

En större förändring är på gång inom EU. BankID är godkänt för identifiering i offentliga etjänster inom unionen enligt BankID i EU och myndigheter har upp till tolv månader att införa stödet. I praktiken innebär det att fler europeiska myndigheter successivt kan erbjuda inloggning med BankID från början av 2026, när deras tekniska lösningar är på plats. Det blir då enklare att komma åt ärenden hos exempelvis skatteförvaltningar eller vårdtjänster utan lokala konton, men tillgängligheten kommer att variera per land och tjänst.

Inför en resa är det därför klokt att kontrollera om den tjänst du tänker använda faktiskt har aktiverat stödet. Teknikmedier har beskrivit utvecklingen som nära förestående för resenärer och utlandsstudenter, men varje myndighet bestämmer sin egen tidsplan. Den som vill läsa mer från den officiella källan kan följa BankID:s besked om att e-legitimationen är godkänd för offentliga e-tjänster inom EU, via sidan om BankID godkänt för offentliga e-tjänster inom EU.

Betala smart utomlands utan bekymmer

Swish är praktiskt i Sverige, men det är inte ett internationellt betalmedel. Det kräver BankID för aktivering och fungerar i huvudsak mellan svenska konton, vilket gör att du inte kan räkna med Swish för lokala köp i andra länder. Rådgivande guider betonar därför att internationella kort, gärna både debet och kredit, samt en växlingstjänst med lokal valuta, är säkrare huvudspår för betalningar på resa. Låt BankID stå för identifiering där det stöds, och låt kort och lokala metoder hantera köp.

Tekniska störningar kan dessutom drabba svenska realtidslösningar. Under sommaren 2025 rapporterades ett större Swish-avbrott som påminde om värdet av reservplaner. Ha därför minst två alternativa betalvägar, exempelvis ett extrakort och en internationell app, samt en mindre summa kontanter där det behövs. Kombinera det med offlinekopior av viktiga handlingar och bankens internationella nummer, så minskar risken att bli stående utan åtkomst eller betalningsmöjlighet om något strular.

Sista kollen innan avfärd

Svensk e-legitimation gör utlandsresan enklare redan idag och kommer att bli ännu mer användbar i EU när fler myndigheter hunnit införa stödet. Innan du reser, testa ditt BankID och säkerställ att bankkontot är aktivt och att SPAR-uppgifter är korrekta. Packa internationella betalmedel och en växlingstjänst för lokala köp, samt spara offlinekopior av viktiga dokument och din banks internationella supportnummer. När myndigheter i EU successivt öppnar för BankID, troligen från början av 2026, blir vardagsärenden på resan ännu smidigare, men den som planerar och säkrar sina alternativ idag reser tryggast i morgon.