Ekonomisk verklighet i Vimmerby

När man flyttar till eller lever i Vimmerby kommun möts man av en livsstil som många lockas av lugnare tempo, närhet till naturen och något lägre boendekostnad än storstad. Men i skuggan av denna fördel gömmer sig ekonomiska förutsättningar som inte ser exakt likadana ut som i storstadsregioner.

Ekonomiska fakta i Vimmerby

Medianinkomsten ligger på cirka 324 705 kr per år i Vimmerby kommun.

Andelen invånare med högre utbildning (eftergymnasial) är cirka 19 % – relativt låg.

Medelåldern i kommunen är cirka 45,3 år.

Medelhyran för en hyresrätt på 70 m² ligger hos kommunen på omkring 6 516 kr/månad.

Comparia analyserar ekonomisk fakta i Vimmerby

Finanssajten Comparia.se har granskat siffrorna och anser att det finns en rad saker att tänka på när det kommer till att bo i Vimmerby.

1. Inkomster och utbildning

Att medianinkomsten ligger på drygt 324 000 kr visar att många hushåll har rimliga inkomster, men siffertalet säger samtidigt att det finns en gräns för hur mycket utrymme som finns för lån och konsumtion. Utbildningsnivån på 19% högutbildade tyder på att det finns få arbeten som kräver hög akademisk kompetens , vilket ofta hänger ihop med högre löner. Vi kan spekulera att löneutvecklingen i kommunen kommer att vara mer modest än i regioner med hög andel högutbildade.

2. Boende och kostnader

Hyresnivån på 6 516 kr/månad för en 70 m²-lägenhet är relativt låg jämfört med genomsnittet i Sverige. Detta innebär att boendekostnaden ger ett visst andrum och en chans att använda mer av inkomsten till amortering eller sparande snarare än enbart boende.

Utöver hyresmarknaden har Vimmerby även en relativt tillgänglig bostadsrättsmarknad. Priserna är låga jämfört med storstäder, ofta betydligt under en miljon för en normal lägenhet. I flera områden ligger priset för en bostadsrätt på 800 000–1 400 000 kr, ibland lägre.

3. Risker att beakta

Med relativt låg andel högutbildade finns en risk att kommunen får svårare att locka högproduktiva företag eller positioner, vilket kan påverka framtida arbetsmöjligheter och löneutveckling.

Om inkomsterna växer långsamt blir det desto viktigare att inte ta lån med för höga krav på framtida inkomstökning.

Äldre befolkning och landsbygdsprofil innebär att ekonomin kan vara mer känslig för demografiska förändringar. Ett förstärkt flyttmönster eller arbetsmarknadsskift kan få större effekt.



4. Möjligheter