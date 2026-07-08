Egen solel vid rätt tid: hur batterier kan jämna ut dygnets belastning

På många gårdar kommer elbehovet i tydliga toppar under dagen, och ofta skiftar det snabbt mellan lugn drift och intensiva arbetspass. Mjölkningsanläggningar, ventilation, kylning och foderanläggningar kan behöva gå samtidigt när arbetet ska fungera. Samma mönster syns också vid bevattning, spannmålstorkning och användning av verkstadsmaskiner.

När flera tunga laster startar under samma tid uppstår en effekttopp, alltså ett ovanligt högt uttag från elnätet. Det handlar inte främst om hur mycket el som används under hela dygnet. Det avgörande är hur mycket som tas ut på en gång.

Det här har blivit viktigare när fler elnätsföretag använder effekttariffer i sina prismodeller. Då påverkas kostnaden inte bara av kilowattimmar, utan också av hur högt effektuttaget blir under vissa timmar. För lantbrukare kan därför bättre styrning av lasten bli lika viktig som lägre total förbrukning.

När topparna styr gårdens elkostnad

På en gård kan samma elanvändning ge olika kostnad beroende på när den sker och hur många system som går samtidigt. Därför behöver effekten, alltså hur mycket el som tas ut i stunden, få större plats i planeringen. Det gäller särskilt när gården redan producerar egen solel som kan användas smartare.

När flera maskiner går ihop

Effekttoppar syns ofta när flera nödvändiga arbetsmoment sammanfaller och inget kan vänta till senare. På en mjölkgård kan mjölkning och kylning dra mycket el under samma fönster. Under skördetid kan spannmålstorkning och ventilation skapa samma typ av press.

Mjölkning och kylning kan skapa en snabb topp, även om varje del för sig känns hanterbar. Spannmålstorkning och ventilation drar ofta mycket el under samma arbetsfönster. Bevattning, foderlinjer och verkstadsmaskiner kan tillsammans ge ett oväntat högt uttag.

Därför kan en gård ha ganska normal årsförbrukning och ändå få kostsamma toppar vissa dagar. De syns ofta bara när mätning timme för timme eller ännu tätare data granskas. Det är samtidigheten, inte bara mängden el, som gör skillnaden.

För att hantera sådana effekttoppar kan ett solcellsbatteri vara en lösning. Wettersol beskriver ett solcellsbatteri som lagrar el effektivt och gör det möjligt att använda mer av den egenproducerade solelen när effektuttaget från elnätet är som högst. På så sätt kan en större del av solelen stanna på gården samtidigt som behovet av att köpa in el minskar under de mest belastade timmarna.

Så flyttas solelen till toppar

Ett batteri laddar när solcellerna producerar mer el än gården behöver för stunden. Den lagrade energin kan sedan användas senare, till exempel när kvällens arbete drar igång eller när flera motorer startar. Att välja rätt anläggningsstorlek kan göra lagringen mer kostnadseffektiv och därför är det bra att läsa på innan beslut tas. På så sätt flyttas egen solel till de timmar då den gör mest nytta.

Det kan jämna ut belastningen över dygnet och minska behovet av nätel under de dyraste topparna. Samtidigt ökar egenanvändningen av den el som redan produceras på tak eller mark. För många lantbrukare betyder det bättre kontroll över både drift och kostnader.

Vad som bör mätas först

Innan ett beslut tas behöver gården visa när topparna uppstår och hur länge de faktiskt varar. Årsförbrukningen räcker sällan som underlag när effekttariffer påverkar kostnaden. Mätning timme för timme, drifttider och kunskap om vardagens rutiner ger en mycket tydligare bild.

Det är också klokt att se om vissa laster kan flyttas eller spridas ut över fler timmar. Ibland räcker ändrade starttider för att sänka toppen, men ofta blir kombinationen av solceller och batteri mest intressant. Den bästa lösningen växer ofta fram ur flera små justeringar.

Se vilka timmar som ger högst effektuttag. Då blir det lättare att hitta återkommande toppar under dygn och säsong. Jämför topparna med solelens produktion, eftersom det visar hur stor del av den egna elen som kan användas vid rätt tid.

Ta hänsyn till gårdens prismodell. Effekttariffer och andra avgifter kan göra samma teknik mer eller mindre värdefull. Olika lantbruk får därför olika nytta av samma teknik och samma batteristorlek.

En mjölkgård, en växtodlingsgård och en gård med mycket bevattning möter inte samma belastning under året. Ett bra beslutsunderlag börjar alltid i den egna driften. Där blir det lättare att avgöra vilken lösning som passar bäst.

Bra beslut börjar med rätt bild

För lantbrukare handlar frågan sällan bara om att använda mindre el totalt. Ofta handlar den om att använda egen el vid rätt tid och undvika de skarpaste topparna från nätet. Där kan batterilagring ge bättre kontroll och en mer flexibel energihantering i vardagen.

Samtidigt avgör gårdens arbetssätt om investeringen blir träffsäker och långsiktigt rimlig. Den som först kartlägger effektuttag, säsonger och rutiner ser tydligare vilken roll ett batteri faktiskt kan spela. Den gård som känner sina toppar kan också styra sin el smartare.