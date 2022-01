KVINNA ANHÅLLEN – SKA HA SLAGIT MAN MED TILLHYGGE

Det var vid 07.30-tiden på tisdagen som målsägande, en man i 70-årsåldern, hörde av sig till polisen och uppgav att han hade blivit slagen av sin partner. Polisen åkte till en adress i ett område utanför Vimmerby och anträffade vid ankomsten den misstänkta kvinnan i en bil.

Hon ska ha slagit mannen med ett tillhygge och greps i en bil vid 08.30-tiden då hon misstänks för rattfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk. Hon ska, enligt polisanmälan, ha framfört bilen och stoppats i den när polisen kom till platsen.

– Hon greps misstänkt för tre brott, togs in på förhör under tisdagsförmiddagen och blev sedermera anhållen. Det är nya förhör i ärendet under dagen. Åklagaren får därefter ta ställning till om hon ska begäras häktad eller inte, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Hon misstänks för misshandel, drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.