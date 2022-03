En kvinna trängde sig in i en bostad i Vimmerby, slog en man i ansiktet och stal gods från målsägande under natten mellan lördag och söndag.

Polisen har fått in en anmälan om misshandel, stöld och hemfridsbrott. Det ska vara en kvinna i 25-årsåldern som har trängt sig in i en bostad, slagit en man i 25-årsåldern i ansiktet och tagit gods från målsägande. Det är bekanta med varandra sedan tidigare. Det inträffade vid 04-tiden under natten mellan lördag och söndag.

Vad var det för gods som stals?

– Jag kan inte gå in på det med tanke på att det är en pågående förundersökning, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.