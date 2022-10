VILLA BRINNER NED TILL GRUNDEN INATT

Vid 01.45 meddelade räddningstjänsten att man avbrutit släckningsarbetet och att man nu bara bevakar branden. Villan kommer att brinna ned. Larmet kom in vid 23.15 och branden startade i skorstenen till kaminen och tog sig snabbt in under plåttaket. Ett tag fanns det visst hopp om att rädda byggnaden, men när lågorna tagit beslag om hela taket var hoppet ute.

Räddningstjänsten låter villan brinna ned under natten och kontrollerar förloppet. En man bor i huset och han blev inte skadad i samband med händelsen.

Nedan kan dun läsa vår tidigare rapportering från branden under kvällen:

Det ska röra sig om en villa söder om Rosenfors, enligt larmet. Vid 23.15-tiden på onsdagskvällen säger räddningstjänsten att man har med en omfattande brand att göra.

– Det brinner under plåttaket och vi kommer inte riktigt åt det just nu. Vi jobbar på det, säger Michael Hesselgård vid räddningstjänsten.

Hur illa är det?

– Ja, det är frågan om vi klarar huset. Jag tror knappt det just nu, säger Hesselgård.

Vid midnatt är läget inte förändrat.

– Det har börjat brinna igenom plåten och det ser dystert ut. Vi kommer inte åt branden och min kvalificerade gissning är att det inte blir mycket hus kvar här tyvärr. Jag hoppas att jag har fel, men så ser det ut.

Villan ligger mellan Rosenfors och Mörlunda.

– Den ligger ganska ensamt här. Det finns en byggnad 25 meter bort, men jag bedömer inte att det finns någon spridningsrisk, säger Michael Hesselgård.

Oskadd

Räddningstjänsten räknade med att bli kvar en bit in på torsdagsdygnet.

Personen som bor i villan är oskadd och ute ur huset.

– Förhoppningsvis löser han boende med en husbil, men behöver han hjälp kommer vi hjälpa honom.

Artikeln uppdaterades 02.00 och kommer att uppdateras igen.