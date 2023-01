Grannfejd i idyllen leder ända till rättssalen

En bygglampa riktades rakt in i grannens hus, enligt åtalet. Genrebild. Foto: MostPhotos

Mannen som åtalas är i 50-årsåldern och ska, enligt åtalet, utsatt ett par i grannhuset för ofredande under en längre tid. Dagligen ska han ha skrikit ”kränkande tillmälen” till kvinnan och mannen och detta under en mycket lång period, från 1 oktober 2021 och till 29 juli 2022.

Han ska även ha riktat sin bils helljus rakt in i parets sovrum tidigt på morgonen och hissat upp en bygglampa i sin flaggstång och sedan riktat den mot grannens hus. När han plockade fram lövblåsen for löven in på grannarnas tomt.

Den 29 juli ska han även ha skrikit okvädningsord till en annan person som då befann sig i grannfastigheten.

Den åtalade förnekar brott. Åklagaren lutar sig mot vittnesuppgifter och det finns även video och bilder som kommer att läggas fram i domstolen.