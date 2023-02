SÅ RENSAS DITT BANKKONTO – POLISEN VARNAR FÖR NYTT BEDRÄGERI

Det var under gårdagen som polisens kontaktcenter fick in flertalet anmälningar gällande bedrägerier via telefon. Tillvägagångssättet skiljer sig från tidigare bedrägerier, då man initialt får ett sms skickat med en bekräftelse på ett köp från ett telebolag.

Avsändaren ser ut att vara från en välkänd mobiloperatör.

"I meddelandet står det att man köpt en telefon och vid frågor ska ringa ett telefonnummer som står angivet i meddelandet", skriver polisen.

När målsägande ringer detta nummer svarar en person från "telefonbolaget". Personen vill då att målsägande identifierar sig via bank-id för att kunna hantera ärendet. I samband med detta rensas målsägandes bankkonton.

"Polisen vill uppamma alla som får ett sådant sms att ringa upp till bolagets kundtjänst, använd er ej av numret som står angivet i meddelandet", skriver polisen.