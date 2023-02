MAN DÖMS OCH UTVISAS EFTER VÅLDTÄKT

Övergreppet begicks av mannen i en bostad i Västervik den 19 december förra året. Mannen knuffade ned kvinnan i en säng, tog strypgrepp och slet av henne kläderna och genomförde därefter våldtäkten.

De två personerna hade haft en relation med varandra, men den avslutades under sommaren 2022. Under hösten återupptog de kontakten på sociala medier och den berörda dagen bestämde de träff på mannens initiativ. Kvinnan skulle hämta en kvarglömd tröja och följde med in i bostaden. Kort därefter gav sig mannen på kvinnan.

Kameror visade att mannen ljög

Mannen har nekat till brott, men tingsrätten går på kvinnans linje i sin bedömning. Rätten anser att kvinnans berättelse är trovärdig och att den varit konsekvent genom hela processen. Att kvinnan berättat om händelsen för flera bekanta kort efter övergreppet stärker hennes sak och flera av de personerna har hörts av domstolen. Även teknisk bevisning ger ett visst stöd för kvinnan.

Kameror visar också att mannen ljugit om vad som skedde efter att de lämnade bostaden. Mannen har hävdat att de lämnade bostaden tillsammans, men det har åklagaren lyckats motbevisa.

Kom till Sverige 2015

Mannen döms för fängelse i tre år och sex månader. Minimistraffet för våldtäkt ligger på tre år. Han döms även för en skadegörelse som han utfört när han sätt i häktet i Kalmar. Sedan tidigare har han dömts för häleri och ringa stöld.

Utöver fängelsestraffet utvisas mannen ur Sverige i tio års tid. Mannen kom till Sverige 2015, men har nekats asyl. Mannen har menat att han har en anknytning till Sverige och att det föreligger verkställighetshinder för en utvisning, men Kalmar tingsrätt har förbisett de invändningarna.

Han ska även betala 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan och 4 400 till Kriminalvården för skadegörelsen. Domen kan överklagas.