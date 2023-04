RÄDDNINGSTJÄNSTEN LYCKADES AVVÄRJA SPRIDNING

Larmet om branden kom vid 12.30-tiden på lördagen. Det rör sig om en fullt utvecklad brand i ladugården. Vad som orsakade branden är ännu oklart och kommer att utredas. Vid 19-tiden brinner det fortfarande i ladugården och det kommer det att göra under resten av kvällen, natten och morgonen. I byggnaden finns det stora mängder ensilage och annat brännbart material.

Räddningstjänsten har under de senaste timmarna arbetat med att lyfta ut materialet, kört det till en åker för att sedan släcka det där. Det är emellertid stora mängder brännbart material kvar i den brandhärjade byggnaden.

Vad som är väldigt glädjande är att spridningsrisken till två intilliggande ladugårdar med många djur i helt avvärjts tack vare räddningstjänstens idoga arbete under dagen. Totalt har cirka 25 personer arbetat med insatsen. Dessa åker nu hem vid 20-tiden och ersätts av personal som kommer att bevaka utvecklingen under natten. Om allt fortlöper som tänkt kommer en styrka på cirka fem personer fortsätta arbetet tillsammans med gårdens medarbetare under morgondagen.

– Intensiteten har lugnat sig betydligt. Det brinner fortfarande, men ingen risk för spridning. Vi har branden helt under kontroll. Det är viktigt att säga att det kommer brinna och ryka under hela natten. Vi måste få ut allt material från den här byggnaden. Det är ett segt och drygt arbete och när vi tar ut material så tillförs syre och branden tar sig igen, säger Ulf Bovein.

Hur mycket material handlar det om?

– Jag törs inte svara på det, men det är väldigt mycket som ligger kompakt. Vi kan inte heller gå in från alla håll på grund av rasrisk. Det har brunnit igenom och balkarna har tagit styrk, men det mesta av väggarna har brunnit upp.

Inget djur och ingen person har skadat sig i samband med branden.

Tidigare uppdateringar kan du läsa nedan:

UPPDATERING 15.38:

Jämfört med runt 14.00 – vilket ni kan läsa om nedan – har situationen förbättrats markant. Räddningstjänstens insatser för att minska spridningsrisken har fått god effekt och risken har nu minskat väsentligt.

– Vi har inte branden under kontroll så vi kan inte säga att spridningsrisken försvunnit, men vi känner att vi har den delen under kontroll. Det vi har gjort har gett god effekt, säger Ulf Bovein.

Själva branden fortsätter att rasa och räddningstjänsten kommer att använda hjullastare för att få bort en del av allt det brännbara material som finns i byggnaden.

– Det är enorma mängder ensilage och vi kommer köra ut det på en åker för att sedan släcka det där och därefter se hur det ser ut.

Arbetet väntas pågå i många timmar till.

UPPDATERING 13.59:

Ulf Bovein är befäl på plats och berättar om en massiv insats med flera enheter och totalt 25 medarbetare. Ladugården som brinner mäter cirka 100 x 20 meter och 10-20 meter därifrån står en liknande ladugård med djur i och lika nära den finns en tredje ladugård.

I den ladugård som brinner fanns det inga djur, men det finns det i de övriga två. Räddningstjänsten kämpar med att begränsa branden och att minska risken för spridning.

– Det går inte bedöma hur stor spridningsrisken är, men den finns och vi gör allt vi kan för att begränsa den. Djuren är kvar i byggnaden, men vi har en plan för hur vi ska evakuera dem om branden sprider sig. Problemet är att det kan gå väldigt fort om vädret vänder eller byggnaden ger vika, säger Ulf Bovein.

Vad som orsakade branden är oklart.

– Den startade i ena änden och det är gott om brännbart material där inne som halm, hö och ved. Vi får se hur konstruktionen håller sig när branden utvecklas.

Ingen person har blivit skadad i samband med händelsen.

URSPRUNGLIG TEXT 12.30:

– Vi är på plats och det är hö och konstgödsel som brinner. Det är en fullt utvecklad brand och för oss handlar det om att förhindra brandspridning till närliggande djurstall, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det ska inte finnas några djur eller människor i byggnaden.

– Nu handlar det om att förhindra spridning och därefter påbörja släckning. Fokus är att rädda kringliggande byggnader först.