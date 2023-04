LÄNET: MAN HÄKTAS FÖR DUBBLA VÅLDTÄKTER

Häktningsframställan lämnats in under morgonen och samtliga brott har begåtts under 2023 och i mannens bostad. Om det är en eller flera målsägande vill inte Åklagarkammaren i Kalmar svara på.

Häktningsförhandling väntas hållas under dagen.

Den grova kvinnofridskränkningen har bestått av skadegörelse, olaga hot och misshandel – och även dessa brott finns uppradade i häktningsframställan. Mannen begärs häktad på sannolika skäl.

Som skäl till häktning anför åklagaren följande: risk för fortsatt brottslighet, minimistraffet är två år och risk för att personen försvårar utredningen.

Mannen begärdes anhållen den 3 april och greps den 7.

Uppdatering, 15-tiden:

Mannen har nu häktats av Kalmar tingsrätt. Han häktas med ett flertal restriktioner, däribland samsittning, besök och elektronisk kommunikation.

Åtal ska vara väckt senast den 25 april i år.