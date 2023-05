POLISEN HITTADE KNARKODLING I KÄLLARE – VIMMERBYBO ÅTALAS

Det var i slutet av april förra året som en civilpatrull befann sig utanför en fastighet i Vimmerby kommun när man fick se en planta som liknade en cannabisplanta stå i köksfönstret.

En av poliserna bestämde sig för att titta närmare på plantan, smög sig närmare huset och med en kikare fick han misstankarna bekräftade. Man bestämde sig då för att knacka på och bilda sig en bättre uppfattning om vad den gjorde där, och om det fanns ytterligare plantor i villan.

”När vi knackar på så öppnar N.N. dörren varpå vi presenterar oss och frågar henne vad det är för planta hon har i köksfönstret. N.N. blir då tyst och tittar ned i marken en kort stund innan hon svarar "ni får fråga min man". På fråga om det finns mer liknande plantor i bostaden så svarar N.N. att det finns en odling i källaren som även den tillhör hennes man som inte är hemma vid tillfället”, har en av polismännen rapporterat i förundersökningen.

Med tanke på de observationer poliserna gjorde samt samtalet med kvinnan så kontaktades polisens gruppchef som beslutade om husrannsakan för att söka efter narkotika.

Fullskalig odling i källaren

I köksfönstret anträffas en cannabisplanta som togs i beslag. I källaren anträffades sedan en fullskalig cannabisodling med tolv cannabisplantor samt odlingsutrustning. I rummet anträffas även flera postförsändelser som var beställda i mannens namn. I försändelserna låg bland annat grinders, cannabisfrön samt broschyrer gällande cannabisodling. På en bänk i rummet anträffades även flera flaskor med växtnäring. Allt detta omhändertogs av ytterligare en patrull som kom till platsen.

Vid husrannsakan fanns dock inga tecken på att någon cannabis hade skördats i huset och inte heller några tecken på narkotikabruk.

"Fick ett infall"

Vid samtal med kvinnan, som under husrannsakan ringde sin man och berättade vad som pågick, framkom att mannen brukar odla olika grönsaker och växter samt att han fick för sig att även börja odla cannabis.

Lite senare kom mannen hem och berättade enligt polisen att han fick ett infall där han tyckte att det skulle vara intressant att testa att odla cannabis. Mannen uppgav att när han gör något så gör han det ordentligt, därav den lite större mängden plantor. Han berättade också att han tidigare hade bryggt öl och odlat chili, samt att han inte haft någon tanke på vad han skulle göra med cannabisplantorna när de vuxit färdigt, uppger en av poliserna.

Inga misstankar mot kvinnan

Inledningsvis misstänktes även kvinnan för narkotikabrott, men misstankarna mot henne är helt avskrivna.

I förhör har kvinnan uppgett att hon blev chockad när hon hörde i vilket ärende poliserna kom, och att de hade spanat mot deras hus.

När hon tillfrågades om plantan i fönstret berättade hon att hon självklart hade sett den, men att hon inte hade en aning om att det var en haschplanta. Bland annat hade de haft besök hemma, och då hade plantan stått där, vilket hon självklart aldrig hade låtit den göra om hon hade vetat vad det var för något.

Angående odlingen i källaren har kvinnan uppgett att det aktuella rummet var hennes mans, att hon visste att han odlat chili där tidigare och att hon i princip aldrig var där inne.

Kvinnan berättade också att varken hon eller hennes man har brukat narkotika. Hon har heller inga indikationer på att han sålt eller brukat själv, inte märkt några konstiga besök eller kontakter, och inte heller märkt något på deras ekonomi som varit gemensam.

Åtalet har lämnats in

I förra veckan lämnades åtalet in mot mannen, som är i 40-årsåldern. Stämningsansökan avser narkotikabrott, där mannen ska ha framställt och innehaft 507,8 gram cannabis avsedd för missbruk. Brottstiden sträcker sig från 1 januari 2022 till och med 20 april 2022, enligt åtalet.

I förhör erkände mannen framställan, men ej att den är i överlåtelsesyfte. Mannen berättade att han fick en idé om att prova att odla cannabis, och att han tidigare odlat bland annat chili och hade därför lampor och det som krävdes för att odla cannabis. När han ger sig på något har han lätt för att snöa in på det och gå all in, och så var fallet med cannabisplantorna, har han sagt.

Mannen har sagt att han stoppade i några frön i några små krukor, men att han inte gjorde så mycket med dem. Han sa att plantorna sedan växte ganska mycket så han fick plantera om dem och flytta dem till stället i källaren där de stod när polisen kom.

"För skojs skull"

Mannen uppgav vidare att han odlade cannabis "för skojs skull", att det inte skadar någon annan och att det inte är något som han hade tänkt bruka själv. Han ska inte heller ha skördat något då han säger sig inte veta ”när och hur han ska skörda plantorna eftersom han aldrig odlat förut”.

Han berättade också att han vet inte riktigt vad han skulle göra med det när det var färdigt. Några veckor innan polisen kom hade han ”allvarligt funderat på att elda upp alltihop, men det blev inte av”, sa han i förhör.

Mannern har även varit tydlig med att cannabisodlingen helt och hållet var hans egen idé, och att hans hustru inte har haft en aning om den.