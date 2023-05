Besked i dag: HD tar inte upp våldtäktsdömde mannens överklagande

Det var den 19 december förra året som mannen begick övergreppet i en bostad i Västervik. Mannen, som är i 25-årsåldern, knuffade ned kvinnan i en säng, tog strypgrepp, slet av henne kläderna och genomförde därefter våldtäkten.

Mannen och kvinnan hade haft en relation med varandra, men den avslutades under sommaren 2022. Under hösten återupptog de kontakten på sociala medier och den berörda dagen bestämde de träff på mannens initiativ. Kvinnan skulle hämta en kvarglömd tröja och följde med in i bostaden. Kort därefter gav sig mannen på kvinnan.

Kameror avslöjade lögn

Mot mannens nekande fann Kalmar tingsrätt mannen skyldig till våldtäkt och dömde honom till fängelse i tre år och sex månader samt utvisning från Sverige i tio år.

Rätten ansåg att kvinnans berättelse var trovärdig och att den varit konsekvent genom hela processen. Att kvinnan berättat om händelsen för flera bekanta kort efter övergreppet stärkte hennes sak och flera av de personerna hördes av domstolen. Även teknisk bevisning gav ett visst stöd för kvinnan, resonerade rätten.

Kameror visar också att mannen ljög om vad som skedde efter att de båda lämnade bostaden. Mannen hävdade att de lämnade bostaden tillsammans, men det lyckades åklagaren motbevisa.

Hovrättens avgörande står fast

Mannen överklagade tingsrättsdomen till Göta hovrätt, men där fick han ingen framgång.

”Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det är bevisat att N.N. med våld har genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden som inte deltog frivilligt. Av de skäl som tingsrätten angivit ska därför N.N. dömas för våldtäkt i enlighet med åtalet. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i fråga om påföljd, utvisning och skadestånd. Tingsrättens dom ska därmed i sin helhet stå fast”, skrev man i den dom som tillkännagavs den 24 april.

Mannen överklagade även hovrättens dom, men på måndagen meddelade Högsta domstolen att man inte tar upp fallet. Hovrättens avgörande står därmed fast.