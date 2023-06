EPA-FÖRARE KÖRDE IN I LYKTSTOLPE – FLICKA UNDER 15 ÅR MISSTÄNKS FÖR BROTT

En flicka i en EPA körde rakt in i en lyktstolpe i Vimmerby i morse. Genrebild. Foto: MostPhotos

EPA-förare körde under lördagsmorgonen in i en lyktstolpe i Vimmerby. Fordonet fick bogseras från platsen och polisen har tagit upp en anmälan. En tonårsflicka under 15 år misstänks för dubbla brott.