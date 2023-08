JUST NU: INBROTT I FLERA VILLOR I STOREBRO I DAG

Polisen skriver på sin hemsida att tre villainbrott har polisanmälts i dag. Två inbrott upptäcktes under förmiddagen och ett under eftermiddagen. I samtliga fall har gärningspersonen/gärningspersonerna tagit sig in via en altandörr.

Polis har varit på plats och tagit upp anmälan om inbrottsstöld. Det är i nuläget oklart vad som har tillgripits.

Uppdatering 21.55:

Evelina Olsson, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö, berättar att det har skrivits två anmälningar i det här skedet.

Den första anmälan avser en villa på Lönnvägen i Storebro. Inbrottet tros ha skett mellan klockan 20 i går och 10 i dag när ägarna gjorde upptäckten. Det verkar, enligt anmälan, som att gärningspersonerna har tagit sig in via altandörren, letat runt i olika byråer och plockat med sig gods.

– Det är i nuläget oklart vad som har tillgripits. Initialt rör det sig om smycken och kontanter till ett okänt värde, säger Evelina Olsson.

Den andr villan ligger på Aspvägen och har drabbats under samma tidsintervall. Här är det oklart vad som har tillgripits. Villorna har spärrats av för teknisk undersökning.

Den tredje villan ligger på Pilvägen och anmälan kom in vid 17.30-tiden på lördagen.

– Vi har inte varit på plats än. Patrullen har fått åka på annat som är mer prioriterat, säger Olsson.

Texten kan komma att uppdateras med mer information.