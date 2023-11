Vår tidning har tidigare i veckan rapporterat om att både SK Lojal och Mörlunda GIF har fått sina åkgräsklippare stulna.

Nu har även IFK Tuna blivit drabbade av stöld. Någon eller några okända gärningspersoner har gjort inbrott i ett förråd och stulit en åkgräsklippare av fabrikatet Husqvarna, en handgräsklippare av fabrikatet Toro, en borrmaskin, en hylsnyckelsats och en röjsåg till ett okänt värde.

Inbrottsstölden upptäcktes vid 9.30 på torsdagsförmiddagen.

– Vi har haft påhälsning två gånger tidigare och nu var det värre. Tidigare har de inte tagit några grejer, men nu tog de rejält med grejer och förstörde ganska mycket. De har tillgripit den stora åkgräsklipparen, den lilla gräsklipparen, en borrmaskin, en röjsåg och en hylsnyckelsats. Jag kan inte riktigt säga vad värdet kan vara på detta, säger IFK Tunas ordförande Jeanette Gustavsson.

Hon berättar att tjuven misslyckades med att bryta sig in via den rätta dörren till garaget och gick in i speakerbåset där de slog sönder en vägg.

– De kom inte in via dörren till garaget och då gick de in genom en annan dörr och slog sönder väggen i speakerbåset för att komma in i garaget. Tidigare har vaktmästarna kunnat laga det här själva, men nu får vi nog ta in hjälp. Det är flera trasiga dörrar och två dörrar som är uppbrutna, säger Gustavsson.