SMÅLAND: Allvarligt hot mot skola – all undervisning ställs in

Efter ett allvarligt hot mot en gymnasieskola i Växjö har skolledningen beslutat att ställa in all undervisning under onsdagen.

All verksamhet på gymnasieskolan Teknikum i Växjö ställs in under onsdagen, detta efter att polisen har fått in tips om ett allvarligt hot mot skolan. Som en konsekvens av hotet har kommunen även beslutat att låsa samtliga tre gymnasieskolor i staden för att höja säkerheten.

– Vi ser allvarligt på alla slags hot och tar det säkra före det osäkra och väljer att ställa in all undervisning under onsdagen. Vi har tagit beslutet mot bakgrunden av en förändrad omvärld. Jag kan inte säga mer än att det är ett specifikt hot just mot skolan, säger Anders Elingfors, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Växjö kommun, till SVT Småland.

På sin hemsida skriver Växjö kommun att polisen kommer vara på plats runt skolan och andra skolor under dagen.