EN TILL SJUKHUS – BIL VOLTADE PÅ RIKSVÄGEN

En trafikolycka har inträffat på riksväg 23 norr om Södra Vi. En person är förd till sjukhus.

Larmet om olyckan kom vid 11.10-tiden på torsdagen. Det ska, enligt larmet, röra sig om en singelolycka med personbil. Den ska ha inträffat norr om Södra Vi på riksväg 23 i höjd med Näfstad.

– Olyckan har skett nästan i höjd med Gullringen. Det är en personbil som gått av vägen och som låg på taket när vi kom dit, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

En person är drabbad. Denne hade tagit sig ur bilen när räddningstjänsten kom fram till platsen, men har följt med ambulansen till sjukhus.

Riksvägen har varit helt avstängd under en tid.

– Nu är det växelvis trafik och vi är på väg att lämna. Jag vet inte om bilen ska bärgas. Polisen är kvar och kan nog bättre svara för det, men det kommer vara störningar tills en bärgare i sådana fall kommer.

Trafikverket skriver på sin hemsida att det kommer vara "mycket stor påverkan" fram till 12.15-tiden.

Uppdatering, 11.58:

Polisen uppger att trafiken flyter på igen.

– Den uppgiften fick vi för några minuter sedan. Både polis och räddningstjänst var klara då, säger Fredrik Bratt, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Kvinnan som fick föras med ambulans till sjukhus ska ha varit såväl vaken som talbar.

– Föraren är en kvinna i 30-årsåldern och det rör sig om en singelolycka. Bilen hade voltat enligt uppgift och hamnat på taket.

Finns det någon misstanke om brott?

– Nej, det är inget vi fått till oss nu. Vi får återkomma om det.

Texten har uppdaterats.