Voltade på riksvägen – så är skadeläget

En singelolycka inträffade vid 11.10-tiden på torsdagen på riksväg 23 i höjd med Näfstad mellan Södra Vi och Gullringen. En person fördes till sjukhus efter olyckan.

En personbil hade då voltat av vägen och låg på taket när räddningstjänsten kom fram. En person var drabbad men hade själv tagit sig ur bilen när räddningstjänsten kom fram.

Kvinnan som färdades i bilen fördes till sjukhus med ambulans men var både vaken och talbar.

Sent på torsdagseftermiddagen gick Region Kalmar län ut med en olycksbulletin. Kvinnan, som är i 35-årsåldern, fördes till Västerviks sjukhus. Hon beskrvs vara lindrigt skadad och det är oklart enligt bulletinen om hon lagts in på vårdavdelning.