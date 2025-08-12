Man till sjukhus efter arbetsplatsolycka på flygplatsen

En arbetsplatsolycka inträffade på Hultsfreds flygplats i dag. Den drabbade personen tog sig till sjukhus på egen hand. Foto: Bildbyrån

En arbetsplatsolycka inträffade på Hultsfreds flygplats på tisdagsförmiddagen. En man i 45-årsåldern skadade sig efter att ha fått en lina över benet och fördes till sjukhus.

Fredrik Bratt, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö, berättar att ärendet kom in till polisen klockan 10.53 på tisdagen och inträffade på Hultsfreds flygplats.

En man i 45-årsåldern har fått en lina över benet och tagit sig till sjukhus på egen hand. Polisen kommer hantera det som ett olycksfall där det inte finns någon misstanke om brott.

– Man har bedömt att det finns ingen misstanke om arbetsmiljöbrott i samband med skadan. Vi kommer inte göra någon vidare åtgärd från polisens sida. En man i 45-årsåldern har skadat sig i ett ben och det har skett i samband med att man bygger en solcellspark vid flygplatsen. Han klagade på att han hade ont i ett ben och tog sig själv till sjukhus, säger Fredrik Bratt, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.