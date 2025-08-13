MAN FASTKLÄMD – FICK FÖRAS TILL SJUKHUS

En man i 25-årsåldern ska ha blivit fastklämd mellan en bil och ett okänt föremål på en arbetsplats i Västervik. Händelsen inträffade vid niotiden på onsdagen.

Polisen åkte till sjukhuset, dit mannen fördes med ambulans, för att höra honom.

– Det rör sig om en man som blivit fastklämd mellan en bil och något annat. Han hade ont och vi åkte till sjukhuset för att hålla förhör med den skadade, berättar Fredrik Bratt, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

En anmälan om vållande till kroppsskada togs upp av patrullen.

– Förundersökningsledaren har beslutat att inte inleda en förundersökning. Vi kommer inte utreda det vidare, utan ser det som en ren olyckshändelse.

På onsdagseftermiddagen gick regionen ut med en olycksbulletin. Mannen, som är i 25-årsåldern, ska vara lindrigt skadad och har inte behövt läggas in på sjukhus. Han är hemmahörande i norra länet.