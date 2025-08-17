17 augusti 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Bil krockade med älg på riksväg 40 – ingen person kom till skada

Foto: MostPhotos

Bil krockade med älg på riksväg 40 – ingen person kom till skada

BLÅLJUS 17 augusti 2025 20.43

Räddningstjänsten i Västerviks kommun har fått larm om en singelolycka i höjd med Ankarsrum på riksväg 40. 

Annons:

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 20.32 på söndagskvällen.

Det ska röra sig om en singelolycka i höjd med Ankarsrum på riksväg 40. 

Ärendeomfattningen bedöms vara medel. 

Uppdatering 21.15: 

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att en personbil har krockat med en älg. Två personer färdades i olycksbilen och klarade sig utan skador. Räddningstjänsten är klara på platsen och lämnar inom kort. Föraren beställer bärgare på egen hand. 

Riksväg 40 stängdes först av i båda riktningarna innan det blev växelvis trafik. Nu ska trafiken flyta på som vanligt igen. 

Texten uppdateras. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt