KOLLISION MELLAN LASTBIL OCH TRAKTOR – FLERA FÖRDA TILL SJUKHUS

SOS Alarm fick nyligen larm om en trafikolycka där flera fordon ska vara inblandade. Längst ner hittar du alltid det senaste från olycksplatsen.

Enligt larmet som gick ut vid 10.44 rör det sig om en trafikolycka på väg 135 norr om Odensvi. Flera fordon ska vara inblandade, bland annat en lastbil. I övrigt är informationen knapphändig.

Kort efter larmet gått ut ändrades ärendeomfattningen från medel till låg.

Uppdatering 11.15:

Räddningstjänsten uppges vara framme på platsen.

– Det är en kollision mellan traktor med släp och lastbil, det ska vara en sidokollision i korsningen in mot Odensvi, säger ledningsoperatören.

Om någon person kommit till skada är i nuläget oklart, dock uppges förarna vara ute ur fordonen, är uppe och går och är talbara.

Det är trafikstopp just nu i båda riktningarna då traktor och släp står rätt över vägen och lastbilen ligger i diket.

Uppdatering 12.00:

Det framgår nu att det är en timmerlastbil som kolliderat med en traktor.

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör har två ambulanser lastats. I nuläget finns inga uppgifter om skadeläget.

Olyckan har fortsatt stor påverkan då vägen är helt avstängd. Trafikverkets prognos är att det ska vara avhjälpt till klockan 13.

– Tanken har gått sönder på ett av fordonen, så vi har kontakt med miljö- och hälsa. Det är större än vi själva klarar av, säger ledningsoperatören.

Enligt polisens hemsida har arbetet med att lasta om timret inletts.

Artikeln kan komma att uppdateras.