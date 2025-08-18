KOLLISION MELLAN LASTBIL OCH TRAKTOR – FLERA FÖRDA TILL SJUKHUS

Genrebild.
Foto: MostPhotos
Enligt larmet som gick ut vid 10.44 rör det sig om en trafikolycka på väg 135 norr om Odensvi. Flera fordon ska vara inblandade, bland annat en lastbil. I övrigt är informationen knapphändig.
Kort efter larmet gått ut ändrades ärendeomfattningen från medel till låg.
Uppdatering 11.15:
Räddningstjänsten uppges vara framme på platsen.
– Det är en kollision mellan traktor med släp och lastbil, det ska vara en sidokollision i korsningen in mot Odensvi, säger ledningsoperatören.
Om någon person kommit till skada är i nuläget oklart, dock uppges förarna vara ute ur fordonen, är uppe och går och är talbara.
Det är trafikstopp just nu i båda riktningarna då traktor och släp står rätt över vägen och lastbilen ligger i diket.
Uppdatering 12.00:
Det framgår nu att det är en timmerlastbil som kolliderat med en traktor.
Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör har två ambulanser lastats. I nuläget finns inga uppgifter om skadeläget.
Olyckan har fortsatt stor påverkan då vägen är helt avstängd. Trafikverkets prognos är att det ska vara avhjälpt till klockan 13.
– Tanken har gått sönder på ett av fordonen, så vi har kontakt med miljö- och hälsa. Det är större än vi själva klarar av, säger ledningsoperatören.
Enligt polisens hemsida har arbetet med att lasta om timret inletts.
Artikeln kan komma att uppdateras.