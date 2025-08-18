TVÅ TILL SJUKHUS EFTER KOLLISION MELLAN TRAKTOR OCH LASTBIL

På måndagsförmiddagen inträffade en kollision mellan en timmerlastbil och traktor med släp på väg 135 norr om Odensvi i Västerviks kommun. Två personer fördes till sjukhus efter olyckan.

Enligt larmet som gick ut vid 10.44 rör det sig om en trafikolycka på väg 135 norr om Odensvi. Flera fordon ska vara inblandade, bland annat en lastbil. I övrigt är informationen knapphändig.

Kort efter larmet gått ut ändrades ärendeomfattningen från medel till låg.

Uppdatering 11.15:

Räddningstjänsten uppges vara framme på platsen.

– Det är en kollision mellan traktor med släp och lastbil, det ska vara en sidokollision i korsningen in mot Odensvi, säger ledningsoperatören.

Om någon person kommit till skada är i nuläget oklart, dock uppges förarna vara ute ur fordonen, är uppe och går och är talbara.

Det är trafikstopp just nu i båda riktningarna då traktor och släp står rätt över vägen och lastbilen ligger i diket.

Uppdatering 12.00:

Det framgår nu att det är en timmerlastbil som kolliderat med en traktor.

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör har två ambulanser lastats. I nuläget finns inga uppgifter om skadeläget.

Olyckan har fortsatt stor påverkan då vägen är helt avstängd. Trafikverkets prognos är att det ska vara avhjälpt till klockan 13.

– Tanken har gått sönder på ett av fordonen, så vi har kontakt med miljö- och hälsa. Det är ett större läckage än vi själva klarar av, säger ledningsoperatören.

Enligt polisens hemsida har arbetet med att lasta om timret inletts.

Uppdatering 14.20:

På Trafikverkets hemsida uppges att det fortsatt är mycket stor påverkan på trafiken, från Kulla till Odensviholm V i båda riktningarna. Vägen beräknas öppna vid 16-tiden. Så länge leds trafiken om.

Uppdatering 16.00:

Det läckte ut en tank med bränsle på olycksplatsen efter en skada på traktorn. Det visade sig senare att det inte var så stor mängd diesel som befarat, så den kunde saneras av räddningstjänsten ihop med kommunen.

Polisen har varit kvar på platsen för trafikdirigering.

Uppdatering, 16.30:

Två personer var det som fördes till sjukhus efter olyckan. Det rörde sig om en kille i 15-årsåldern samt en man i 60-årsåldern. Båda är hemmahörande i norra länsdelen och bedöms vara lindrigt skadade efter olyckan. Ingen av de två har behövt läggas in på sjukhus, enligt bulletiner från regionen.

Artikeln kan komma att uppdateras.