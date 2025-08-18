Stort arbete på riksvägen – hålls delvis avstängd i tre månader

Riksväg 23/34 kommer vara delvis avstängd på en sträcka i Vimmerby från och med denna vecka. Arbetet väntas vara klart den siste november.

Det är bron vid den norra infarten till Vimmerby, i närheten av Åbro, som ska få sig ett rejält lyft.

– Vi ska byta båda kantbalkarna och tätskiktet på hela körbanan och bron. Det blir också en betongreparation på undersidan av bron.

Sträckan kommer att vara avstängd delvis och trafiken skötas av trafikljus. Planen var att komma igång den 20 augusti, men det blir troligen lite fördröjt.

– Entreprenören har inte fått sin trafikordningsplan godkänd av kommunen än, så det kommer dröja ett par dagar till.

Kommer vara helt avstängd

Även vägen under bron kommer att påverkas, men den kommer aldrig vara helt avstängd. Kötiderna är såklart svåra att uppskatta.

– Det kommer definitivt ta lite längre tid och man får stå och vänta vid trafikljusen, men jag kan inte säga exakt hur många minuter det handlar om och det kommer variera över dagen.

Ungefär 100 meter på varje sida av bron kommer hållas avstängd. Arbetet är av rutinkaraktär.