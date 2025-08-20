Man misshandlad och rånad på Resecentrum i kväll

Två män misstänks ha misshandlat och rånat en medelålders man på Resecentrum under tisdagskvällen.

Det var strax innan klockan halv sju på tisdagskvällen som en polispatrull larmades till Resecentrum i Vimmerby med anledning av ett pågående bråk.

– Enligt ett vittne ska två män ha slagit och sparkat en man i 50-årsåldern, ha tagit hans mobiltelefon och sedan ha lämnat platsen, berättar Fredrik Bratt, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Det finns två namngivna misstänkta, en man i 25-årsåldern och en man i 40-årsåldern som båda är kända av polisen sedan tidigare, men de var vid 22-tiden på tisdagskvällen inte frihetsberövade.