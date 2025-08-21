JUST NU: Larm om villabrand visade sig vara något helt annat

Räddningstjänsten larmades på torsdagsförmiddagen till en misstänkt villabrand, som visade sig vara något helt annat. Foto: Tess Hartikka

Enligt larmet, som inkom vid 10.53, ska det brinna i en villa på Vikingagatan i Vimmerby.

Uppdatering klockan 11.15:

Operatören vid SOS Alarms händelseinfo meddelar att det inte handlar om någon brand. Det var larmföretaget som på sina kameror kunde se rök i villan och larmade 112. Räddningstjänsten ryckte ut med tre enheter, men när man kom fram kunde man snabbt konstatera att det inte brann. I stället ska "teaterrök" ha legat bakom rökutvecklingen, uppger SOS Alarm.

Uppdatering klockan 11.30:

Vimmerby Energi & Miljö (VEMAB) hade tidigare gått ut med information till de boende i området att de under torsdagen och fredagen ska utreda om det finns felkopplade fastigheter i området. För att göra detta släpper de in dagvatten i spillvattenledningar genom rökning av ledningsnätet.

"Vi kontrollerar om stuprör, spygatter, dräneringsbrunnar eller liknande är kopplade på spill-ledningar. Röken är helt ofarlig och ger inte upphov till skador på fastigheter eller människor och djur", skriver de i informationen.

De bad fastighetsägarna att fylla på vattenlås och golvbrunnar så röken inte skulle tränga in i fastigheter. Det var sådan rök som hade trängt sig in i denna villa genom en golvbrunn.

– Det här visar hur viktigt det är att man läser och följer den information som man får av sitt energibolag. Hade man fyllt på vattenlåset här så hade det här inte hänt. Samtidigt visar det här också vikten av att ha ett bra larm, säger räddningsledaren Roger Linder.