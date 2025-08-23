JUST NU: TRAFIKOLYCKA I HULTSFRED – TRE DRABBADE

På lördagseftermiddagen inkom ett larm till SOS om en trafikolycka i centrala Hultsfred. En av förarna misstänks för brott.

Larmet inkom till SOS vid klockan15.50 på eftermiddagen. Enligt initiala uppgifter är det flera fordon inblandade och olyckan ska ha inträffat på Norra Oskarsgatan.

Uppdatering 16.05:

Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats. Räddningstjänstens ledningsoperatör meddelar att det är två bilar som har kolliderat och att det är totalt tre personer inblandade i olyckan.

Uppdatering 16.30:

Räddningstjänstens ledningsoperatör säger att det är lugnt på platsen, och att de sanerar vägen efter att det läckt ut kylarvätska.

En av de drabbade undersöks just nu av ambulanspersonal på plats.

– Personen är vaken och talbar, det är oklart än så länge om det är någon som behöver åka till sjukhus eller inte.

Uppdatering 17.10:



Polisen skriver på sin hemsida att de har förhört båda förarna. En av förarna misstänks för att inte ha anpassat avståndet till framförvarande fordon.

Räddningstjänsten meddelar att de lämnade platsen vid 16.45 och att en av bilarna fick bärgas från platsen.

– När vi lämnade var ambulans fortfarande kvar, så vi har inga uppgifter om någon behövde medfölja till sjukhus eller inte.

Texten kan komma att uppdateras.