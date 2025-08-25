JUST NU: EN GRIPEN EFTER INBROTT PÅ SKOLA I HULTSFRED I NATT

En person spårades upp av polishund och greps efter att ha brutit sig in på Lindblomskolan i Hultsfred i natt.

Det var vid klockan 04.59 på måndagsmorgonen som ett vittne larmade polisen efter att ha sett hur en person slog sönder en ruta och tog sig in på Lindblomskolan i Hultsfred

– När vi kom till platsen en stund senare var det inte någon kvar där. En av våra hundar fick dock upp ett spår och strax därefter anträffades en man i 50-årsåldern som nu är frihetsberövad, berättar Sara Andersson, presstalesperson på polisens regionledningscentral.

Det är ännu oklart om den misstänkte mannen utförde inbrottsstölden ensam eller om polisen letar efter ytterligare gärningspersoner. Sara Andersson har heller ingen uppgift på om något har stulits.

– Vi är på plats och jobbar i ärendet. Utredningen kommer fortgå under dagen, berättar hon.