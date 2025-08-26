FYRA DRABBADE VID OLYCKA I VIMMERBY

Räddningstjänsten har larmats om en trafikolycka med flera fordon i Vimmerby.

Det ska röra sig om en olycka mellan personbilar i korsningen Åbrovägen/Södra Ringleden. Ärendeomfattningen beskrivs som låg initialt.

Larmet kom vid 16.50-tiden på tisdagen.

– Vi är precis framme där och det ska vara två personbilar som har kolliderat. Det ska röra sig om en påkörning bakifrån, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Totalt ska det vara fyra drabbade.

– Alla var vakna och talbara, sedan vet jag inte så mycket mer.

Det ska ha gått i max 15 kilometer i timmen.

– Det är ingen större trafikpåverkan heller. Räddningstjänsten trafikdirigerar nu i väntan på polis.

Uppdatering, 17.30:

Det rör sig om en korsningsolycka.

– Vi har en påkörning och korsningsolycka. Det är en personbil som blivit påkörd och någon person klagade över nacksmärtor, berättar Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten.

Ingen behöver medfölja ambulans och räddningstjänsten är på väg att avveckla sin insats.

Texten kommer uppdateras.