MAN DÖD EFTER OLYCKA I GRANNLÄNET

En man i 70-årsåldern har avlidit efter en singelolycka utanför Vadstena i Östergötland.

Larmet om olyckan kom vid 13-tiden på onsdagen. En personbil hade då kört i diket och hamnat på taket på en länsväg strax utanför Vadstena.

En person befann sig då fortsatt i fordonet men cirka en kvart senare hade mannen, som var ensam i bilen, kunnat föras till sjukhus med ambulans.

Lite senare meddelade polisen att föraren var allvarligt skadad och att orsaken till olyckan ska utredas och att bilen tagits i beslag för teknisk undersökning.

Vid 19.30-tiden meddelade polisen att föraren av personbilen avlidit och att hans anhöriga är underrättade.