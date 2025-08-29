Föraren friad efter udda olyckan i Vimmerby

Det var ett sjukdomsfall som låg bakom den uppmärksammade olyckan i Vimmerby i april. Foto: Jakob Karlsson

Den 9 april inträffade en udda olycka nere vid Sibylla på Västra Tullportsgatan i Vimmerby.

En bilist hade då kört in i två andra bilar och såväl ambulans, polis som räddningstjänst larmades till platsen. En person fick föras till sjukhus och det var föraren i den bil som misstänktes vara orsaken till olyckan.

Då var en anmälan om grov vårdslöshet i trafik upprättad.

– Det är rubriceringen. Man ska ha kört på en bil bakifrån och skadat den bilen. Sedan ska man ha kört om densamma på insidan och skrapat upp högersidan på bilen. Det orsakade lackskador. Därefter har man kört över gatan, utan att iaktta väjningsplikt, och kört in i en parkerad bil, sa Anders Hultman vid polisen.

Mannen själv kontaktade vår tidning någon vecka senare och berättade att det rörde sig om ett sjukdomsfall och att han inte var glad åt att anklagas för brott.

– Jag har blivit röntgad åtta till nio gånger. Jag kan inte rå för det som hände, utan jag fick ett krampanfall. Jag minns ingenting från själva händelsen, utan vet bara att jag fick ligga i ambulans, berättar han.

Utredningen är nedlagd

Då, i mitten av april, kunde dåvarande förundersökningsledare Sylvia Sjöblom inte bekräfta detta.

"Vi har inte påbörjat ärendet ännu så vi har inte fastställt någonting alls", skrev hon i ett kortfattat mejl till vår tidning.

Daniel Lundh, som är förundersökningsledare för trafikbrott på polisen i polisområde Kalmar Kronoberg, har tagit över ärendet. Han bekräftar nu att man inte kommer gå vidare. Någon misstanke om brott finns inte längre.

– Utredningen är nedlagd. Man har kunnat konstatera att det var ett sjukdomsfall och sjukdom som låg bakom olyckan, och ingenting annat. Då försvinner själva misstankarna och det har vi konstaterat efter en del utredningsåtgärder.