LÄNET: POJKE LIVSHOTANDE SKADAD EFTER OLYCKA MED A-TRAKTOR

En pojke under 15 år är livshotande skadad efter att ha fallit av flaket till en A-traktor på torsdagskvällen. Olyckan skedde vid Ölands köpstad i Färjestaden.

Det var vid 21-tiden som ett ungdomsgäng befann sig vid Ölands köpstad. Flera personer uppges ha stått på flaket till en A-traktor när en av dem, en pojke under 15 år, ramlade av. Detta uppger polisen till SVT Nyheter.

Pojken togs till länssjukhuset i Kalmar där han nu vårdas på IVA. I en olycksfallsrapport beskriver Region Kalmar län pojkens tillstånd som ”mycket allvarligt skadad/livshotande”.

Polisen har upprättat en anmälan gällande vållande till kroppsskada samt otillåtet antal passagerare i fordon.